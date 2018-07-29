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CHP'li İnce'den flaş kurultay açıklaması

CHP'li İnce'den flaş kurultay açıklaması

CHP Milletvekili Muharrem İnce, kurultay için toplanan sayının 1250'ye ulaşmaması halinde yarıştan çekileceğini açıkladı. İnce daha sonra bu sözlerini düzelterek toplanan imza sayısını için 1000 rakamını işaret etti.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 21:38 - Güncelleme: 29-07-2018 21:38

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nin kurultay konusundaki tutumunu eleştirdi. İmza veren delegeleri ikna etmek için milletvekillerinin görevlendirildiğini söyleyen İnce, 1250 delegeye ulaşılamaması halinde kenara çekileceğini ifade etti. İnce bu sözleri yaklaşık 2 saat sonra düzelterek 1000 rakamının yeterli olduğunu açıkladı.

Muharrem İnce Halk TV’de katıldığı programda konuştu. CHP'de lider değişikliğinden önce zihniyetin değişmesi gerektiğini söyleyen İnce, 100 milletvekilinin Anadolu'yu karış karış gezerek kurultay için imza veren delegeleri ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdü. Bu isimlerin ekonomiyi, rahibi anlatmadığını belirten İnce, "Kurultay delegelerini ikna peşindeler şu anda. İmza verdin imzanı geri çek. Bu iş ayağa düştü bir bunu değiştireceğiz” diye konuştu.

GÜMÜŞHANE’YE GİTMEYENLER GÜMÜŞHANE’DE

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanya boyunca 13 ile gitmediğini bunlardan birisinin de Giresun olduğunu söyleyen İnce, bu süreçte partiden de herhangi bir yetkilinin gitmediğini ifade etti. İnce, seçimler için gitmeyen parti yönetiminin imza veren delegeleri ikna için Giresun'a gittiğini anlattı.

SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Programda olağanüstü kurultay için 1250 delegenin imza vermesi gerektiğini söyleyen İnce, aksi takdirde bu yarıştan çekileceğini söyledi. Bu sözlerin medyada yer alması üzerine İnce, açıklamadan iki saat sonra yeni bir açıklama yaparak "1250'nin 1250'si de imza verirse daha doğru olur. Ama 1000 imza olsun. Ben yarın 1000 imza bekliyorum" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • MİSAFİR 29 Temmuz 2018 23:08 SAYIN İNCE --YA PARTİNE DÖNER -PARTİN İÇİN ÇALIŞIRSIN VE PARTİNE FAYDALAR SAĞLARSIN VEYA PARTİDEN AYRILIR BU İŞİ BIRAKIRSIN ..DAHA FAZLA CHP ..Yİ SULANDIRMANA GEREK YOK..PARTİ BAŞKANLIĞINA SOYUNDUN -OLMADI --CUMHURBAŞKANLIĞINA SOYUNDUN YİNE OLMADI ..ARTIK YETER DE VE CHP ..Yİ RAHAT BIRAK ..BU HEM SİZİN İÇİN --HEMDE PARTİ İÇİN İYİ OLUR..

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