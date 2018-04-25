CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, katılımın yüksek olması için her partinin kendi adayını belirlemesi gerektiğini söyledi. Birinci turda çatı adayı formülünün doğru olmadığını belirten İnce, sosyal medyada yer alan Abdullah Gül ile ilgili açıklamanın ise kendisine ait olmadığını söyledi.

CHP Genel Merkezi'ndeki grup toplantısına gelen Muharrem İnce, girişte gazetecilerin sorularını cevapladı. 24 Haziran'da Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını söyleyen İnce, Türkiye'nin sorunlarına CHP kadrolarının çare olacağını ifade etti.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yönetiminin var gücüyle çalıştığını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"İnşallah çok yakında CHP, adayını açıklayacaktır. Partimizin yetkili organları ne derse onu tartışmam. Fizik tahsili yapmış, az buçuk matematik bilen birisi olarak benim sadece bir tavsiyem olabilir, o da şudur, her partinin kendi adayını göstermesi doğrudur, katılım yükseltilmelidir. Katılım yüzde 85'lerin üzerine çıktığında, bu sorun kendiliğinden çözülecektir. Birinci turda bir çatı aday formülü doğru değildir. Matematik bilimine aykırıdır. Onun haricinde diğer partiler kendi adaylarını en iyi şekilde açıklayacaktır."

İnce, bir soru üzerine, "Gül aday olursa oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veririm." şeklinde bir açıklama yapmadığını ifade etti.

"SAADET PARTİSİ'NİN ADAYI OLABİLİR"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın "şahıslara yönelik bir isyan" olmadığını belirten İnce, "Sayın Gül bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış birisidir. Saadet Partisi'nin adayı olmasında hiçbir sakınca yoktur." diye konuştu.

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