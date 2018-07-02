CHP'li İnce o iddialar için tweet attı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran sonrası ilk yurt gezisine çıkıyor. Ziyaretlerine çarşamba günü Erzurum'dan başlayacağını söyleyen İnce, mücadelelerinin tek bir seçim için olmadığını ifade etti.

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi açıklama yapmaması nedeniyle ortaya atılan iddialara bir kez daha açıklık getirdi. Twitter'dan yaptığı açıklamada mühürsüz oyların kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayması gibi bir karar alması halinde YSK'ya gideceğini söylediğini hatırlatan İnce, YSK'nın böyle bir karar almadığı ve o gün alınan kararların kendilerini kuşkuya düşürecek ve seçim sonucunu etkileyecek kararlar olmadığını kaydetti. Seçim gecesi kaçırıldığı yönündeki iddiaları da yalanlayan İnce şöyle konuştu:

"Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır.

“Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var” diye başlayan tweet benim hesabımdan atılmamıştır. Bu şekilde başlayan tweet ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir.

Seçim sonuçlarını takip ettiğim yerden kaçırılmadım, eşim kaçırılmadı, açıklama yapmayı Pazartesi saat 12.00’ye bıraktım ve o açıklamayı Pazartesi saat 12:00’de CHP Genel Merkezi’nde yaptım. Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım.

Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyemem ancak seçim sonrasında üretilen komplo teorilerinin doğru olmadığını söylemek için bu açıklamayı yaptım. Bizim verdiğimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele değildir, Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek mücadelemiz sürecektir Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum’dan yola çıkıyoruz."