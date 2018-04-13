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CHP'li eski vekile yasak aşkından çıplak şantaj...

CHP'li eski vekile yasak aşkından çıplak şantaj...

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U.’nun gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine ‘Korkusuzlar Çetesi’ olarak bilinen çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti...

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 10:30 - Güncelleme: 13-04-2018 11:11

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U. isimli kadının gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Soysal, WhatsApp uygulamasından aranarak, “S.U. isimli kadınla uygunsuz çekilmiş video ve fotoğrafların elimizdedir” diyerek ölümle tehdit edildiğini belirtti.

‘250 BİN EORA HAZIRLA...' S.U. isimli kadın ile kendisine şantaj yapan ve ‘Korkusuzlar’ olarak bilinen çete üyelerinden şikayetçi olan Soysal, savcılığa verdiği dilekçesinde, “Özel cep telefonu numaramdan ismini Aziz olduğunu söyleyen şivesi değişik biri tarafından sürekli rahatsız ediliyorum. WhatsApp araması yapan kişi, ‘S.U. isimli kadınla uygunsuz fotoğrafların elimizdedir. Bu fotoğraflar karşılığından bize 250 bin Euro para vereceksin” ifadelerini kullandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OTEL ODASINDAN... Soysal, ‘Bu parayı ödemezsen seni öldürürüz’ diyerek ölümle tehdit edildim. Adlarının ‘korkusuzlar çetesi’ olduğunu öğrendiğim suç örgütü istedikleri parayı birkaç gün içerisinde toplamamı söyleyerek, kendilerinin istediği uygun mekâna götürmemi istedi. S.U. bu çeteyle hareket etmiştir. Kamera görüntüleri bir otel odasında çekilmiştir” dedi. Savcılık ‘korkusuzlar çetesi’ ve S.U. hakkında soruşturma başlattı. (Akşam)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • MİSAFİR 13 Nisan 2018 11:10 KARDEŞLERİM CHPKK KAPATILMADAN BUNLAR MECLİSTEN DIŞARI ATILMADAN TÜRKİYEDE HUZUR GÜVENLİK OLMAZ ,TÜRKİYENİN AYAKBAĞI TAKOZU BUNLAR ,BUNLAR GERİDEN HALKÇI AYDIN TAKIMI DİYE GEÇİNİYORLAR AFEDERSİNİZ BU MİLLETİN DİNİNE DEVLETİNE DEVLET BAŞKANINA DÜŞMANLAR UYANIIIINN UYANIIIIN LÜTFEEEN,HER YOL VAR BUNLARDAAAAAA

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