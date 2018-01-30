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CHP'li Eren Erdem'den çirkin sözler! "Kimdir bu it sürüsü?"

CHP'li Eren Erdem, TSK'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO için "Kimdir bu it sürüsü?" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 20:03 - Güncelleme: 30-01-2018 00:03

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütleri YPG/PKK, DEAŞ'tan temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için ÖSO'yla (Özgür Suriye Ordusu) birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda başladı.

ÖSO, Mehmetçik'le birlikte Afrin'de mücadele ederken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de hakaretlerine devam etti.

"KİMDİR BU İT SÜRÜSÜ?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu hedef alan ifadelerinden sonra Eren Erdem de konuştu.

Erdem ÖSO'yla ilgili: "Asıl vatan hainliği TSK'yı ÖSO gibi bir terör örgütüyle operasyona yollamaktır. ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR42 YORUM

  • KİM BU .. SÜRÜSÜ ! 30 Ocak 2018 00:52 MİLLETTE CHP İÇİNDE SEN VE SENİN GİBİLER İÇİN AYNI ŞEYİ SORUYOR ? KİM BU CHP İÇİNDEKİ NOKTANOKTA SÜRÜSÜ ? NEREDEN GELDİLER , NASIL DOLDULAR BU PARTİYE ???

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