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CHP'li Bülent Tezcan Bahçeli'yle dalga geçti

CHP'li Bülent Tezcan Bahçeli'yle dalga geçti

Bülent Tezcan, MYK toplantısının hemen ardından basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Devlet Bahçeli'yi gündeme getirdi ve "Yavru iktidar" diyerek dalga geçti.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 17:16 - Güncelleme: 10-01-2018 17:16

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yaşanan süreçte görüyoruz ki yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış. Bugün gelinen nokta bir yavru iktidar şuuru. Erdoğan’ı eleştiriyoruz cevap Bahçeli’den geliyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK’nın gündemini, düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Tezcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle, toplantıya katılan gazetecilere karanfil dağıttı.

YAVRU MUHALEFETİN HEDEFİ YAVRU İKTİDAR OLMAKMIŞ

OHAL’in 6'ncı kez uzatılacağını söyleyen Tezcan, OHAL’in uzatılmasına karşı olduklarını vurguladı. Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz iktidara talip ana muhalefet partisiyiz. Geçmişte Erdoğan Bahçeli’yi ve MHP’yi ‘yavru muhalefet’ diye tabir ederdi. Onlar da bu sözden çok rahatsız olurlardı. Şu soru cevaba muhtaç bir soru, ana muhalefet partisi ana iktidara taliptir. Biz ana iktidara talibiz. Seçmenin iradesini AK Parti’ye ve Erdoğan’a ciro etmeyeceğiz.

ERDOĞAN'I ELEŞTİRİYORUZ CEVAP BAHÇELİ'DEN GELİYOR

Biz ciranta muhalefet değiliz. Yaşanan süreçte görüyoruz ki yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış. Bugün gelinen nokta bir yavru iktidar şuuru. Erdoğan’ı eleştiriyoruz cevap Bahçeli’den geliyor. Bahçeli sizin muhabbetinizi Allah arttırsın. Muhabbetinizin devam edecek olması Erdoğan adına bize cevap vermek zorunluluğunu size yüklemese gerek herhalde AK Parti’nin bir sözcüsü var Mahir Ünal. Siyasette ittifaklar olabilir ama iltihaklar olmaz. MHP iradesini bir başka yere ciro edilmesini hak eden bir seçmen kitlesi mi? MHP ciddi bir partidir. Türkiye’nin tarihinde önemli görevler almıştır."

CHP İTTİFAK YAPACAK MI?

Tezcan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2019 seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceklerini açıkladığı hatırlatılarak, CHP’nin 2019 için bir partiyle ittifakı olup olmayacağı sorusuna Tezcan, şunları kaydetti: "Herhangi bir resmi olarak şöyle bir ittifak diye bir ittifakı dillendirecek bir kararımız yok. Böyle bir görüşmede söz konusu değil. Ama şöyle bir gerçek var. Sandığa giderken Türkiye’nin büyük buluşmaya ihtiyacı var.

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BÜYÜK BULUŞMALARA İHTİYAÇ VAR

Buradan kast ettiğim şey şudur; bu seçim 50+1’i arayacağımız bir seçim olmanın çok ötesinde. 50+1 sizi iktidar yapabilir ama içerideki ve dışarıdaki büyük sorunları 50+1 ile çözemezsiniz. Bu büyük sorunları çözmek için çok büyük buluşmalara ihtiyaç var. Partilerin resmi isimleri etrafında ifade edilen bir ittifaktan çok geniş toplumsal kesimlerin mutabakatını sağlayacak bir siyaset stratejisinin izlenmesi gerekir. Bizim büyük buluşmadan kastettiğimiz şey budur. Bunda bütün partiler ve hareketler bizim hedef alanımızın içerisindedir. Ulaşmak istediğimiz hedef kitlemizin içerisindedir.

BÜTÜN SEÇMENLERİ DEMOKRASİ EKSENİNDE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ

Bunda AK Parti’li, MHP’li seçmende vardır. Bunda HDP’ye İYİ Parti’ye oy verecek SP’ye CHP’ye Vatan Partisi'ne oy verecek bütün bu seçmenleri demokrasi ekseninde buluşturmak istiyoruz. Bu buluşmanın yol ve yöntemleri önümüzdeki süreçte görüşülecektir. Bir araya gelmenin tek yolu cepheleşme hareketi değildir. bugün tarif edilen hem Sayın Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin tarif ettiği ve ittifak diye sunmaya çalıştığı şey bir cepheleşme hareketidir. Bir cepheleşme hareketi değil, büyük buluşma hareketine ihtiyacımız var. önümüzdeki günlerde onun temsilcisi olacağız.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • MÜHÜR SAHİBİ 10 Ocak 2018 20:52 Kısır siyasetin miniği boyundan büyük laf etmiş. Ayrıca yutamayacağı bir lokmada ağzına almış SIRTINA BİR YUMRUK VURUP yardım etmek isterdim ancak pek sevdiğim bi tip olmadığı için O YUMRUĞU 2019 sandığına saklıyorum o zaman MÜHRÜ VURACAĞIM.

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