CHP'li belediyeye 'çalışmıyor' protestosu!

TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, CHP’li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın yeterli hizmet yapmadığını ileri sürerek ellerinde, "Başkan istifa" pankartlarıyla Marmaraereğlisi Belediyesi Yeniçiftlik Ek Hizmet Binası önüne geldi. Burada belediye başkanını istifaya çağıran grup, ek hizmet binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Jandarma ekipleri de ek hizmet binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alarak, onlarca jandarma ekibi olası olumsuz bir duruma karşı hazır bulundu.

Toplanan grup adına konuşma yapan Hüseyin Alp isimli vatandaş, “Belediye başkanlığına da aday değilim encümen adayı da değilim. Ben burada yaşayan emekli bir vatandaşım ve yıllardır burada yaşıyorum. Etrafımdaki insanların her birisinin birbirine ‘ya buradaki belediye çalışmıyor’ diye bu belediyenin çalışmadığını duyuyorum. Dedim ki kardeşim belediye çalışmıyorsa, buyurun gelin sesimizi duyuralım. Belediyenin bütün anonslarına rağmen ‘hiç kimse oraya gitmesin’ demesine rağmen sağ olsun arkadaşlarımız buraya geldi ve gelenlerden Allah razı olsun bizim arkamızda kimse yok, hiçbir parti yok. Benim arkamızda Allah’tan başka kimse yok. Allah da mağdurun mazlumun yanındadır şüphesiz” dedi.

"CHP DEMEYE UTANIYORUM"

40 yıldır CHP’ye oy verdiğini de dile getiren Hüseyin Alp, “64 yaşındayım 40 yıldan beridir Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veriyorum. Yani biz bu kadar uğraşsaydık, bu kadar çaba gösterseydik Cumhurbaşkanını bile bu köye getirmiştik ama bir belediye başkanını getiremedik. Ben burada toplanan insanlar için şu partili bu partili diyemem, biz burada halkız. Ben oyumu Cumhuriyet Halk Partisine verdim ama eve bir misafirim geldiği zaman buranın belediyesi hangi partiden dendiği zaman CHP demeye utanıyorum. Çünkü sokaklarımız çamurdan çıkılmıyor, çocuk parklarımız yok olan çocuk parkları da çocuğu içine koysanız ottan çocuk görünmüyor” diyerek açıklamasını noktaladı.

Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık sessizce dağıldı.

  • Güncel 05 Kasım 2018 20:48
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN CHP'li belediyeye 'çalışmıyor' protestosu! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro