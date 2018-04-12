CHP'li belediyeden Fettahcan'a yasak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Sınır Karakolu'na sanatçılar ve sporcularla birlikte askere moral ziyareti yapıp, türküler söylenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mehmetçiğe moral vermek için Hatay’a gittiler diye ağır hakaretler yağdırdığı sanatçılara, CHP’li belediyelerden yasak geliyor! Silifke Belediyesi, o isimlerden biri olan Fettah Can’ın konserini iptal etti.

'ÖZGÜRLÜK DİYENLER YAPMASI TRAJİKOMİK'

Duruma tepki gösteren Fettah Can, yaptığı açıklamada "Söyleyecek söz yok, yazık. Mehmetçiğin yanında olmak suç, bu da cezası galiba. Bu konser için verilen söze güvenip plan yapmıştık. Öğreniyoruz ki başkan bey, baskı altında kalacağından teklifinden vazgeçmiş. Konserin yapılıp yapılmaması önemli değil; bu, derin ve acı bir olay. Bunu özgürlük diye bağıranların yapması trajikomik." ifadelerini kullandı.



INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ''Kahraman ''mehmetciklerimizi ziyarete geldik #sınır #kolpınarkarakolu Hakan Kubat- Ümit Bakır'' notunu düşmüştü.