CHP'li belediye başkanı parka kendi büstünü yaptırdı!

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li İrfan Mandalı'nın eski başkanlarla birlikte parka kendi büstünü de koymasına AK Parti ilçe teşkilatı tepki gösterdi. AK Partililer, büstüne siyah çelenk bırakarak Mandalı'yı protesto etti.

CHP'li belediye başkanı parka kendi büstünü yaptırdı!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Belediye Başkanı CHP'li İrfan Mandalı, geçen yıl Kasım ayında ilçede Bülent Ecevit Parkı'na önceki yıllarda görev yapan belediye başkanları Recep Güven, Enver Özel, Şemsettin Duvaz ile birlikte kendi büstünü diktirdi.

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CHP'li belediye başkanı parka kendi büstünü yaptırdı!

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan İrfan Mandalı'nın büstü önüne giderek, basın açıklaması yaptı. Daha önce Mandalı'dan diktiği heykelini kaldırmasını istediklerini söyleyen Bezgin, 4 yıldır belediyeyi yöneten Mandalı'nın tek icraatının kendi heykelini dikmek olduğunu öne sürdü.

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CHP'li belediye başkanı parka kendi büstünü yaptırdı!

Başkan İrfan Mandalı'nın büstüne partililerle birlikte siyah çelenk koyan Salih Bezgin, "Bu heykel buraya yaklaşık 3 veya 4 ay önce dikildi. Biz de Başkan'ın hatasını anlayıp kaldırmasını bekledik ama olmadı. Belediye Başkanı 4'üncü yılını doldurdu. Bu yıl içerisindeki en büyük icraatını Kapaklı halkı ile paylaşmak istedik.

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CHP'li belediye başkanı parka kendi büstünü yaptırdı!

Adam utanmadan sıkılmadan sanki Kapaklı'ya büyük hizmetler yapmış olacak ki kendi heykelini dikme cüretinde bulunuyor. Başkan Mandalı, Kapaklı'ya heykel değil hizmet gerekir. Ve bu işin en tuhaf durumunu örneklerle anlatmak istiyorum. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız, mazlumların umudu olan dünya lideri belediye başkanlığı döneminde dağları deldi, İstanbul'a su getirdi. Saymakla bitiremeyeceğimiz ve hayal edilemeyenleri bu ülkede yaptı. Ama yapmadığı tek şey kendi heykelini dikmek oldu.

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