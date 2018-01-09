CHP'li belediye başkanlarının art arda görevden uzaklaştırılması nedeniyle çıkan tartışmalar devam ederken, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte olduğu bir paylaşım yapması özellikle CHP'liler arasında krize neden oldu.
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın başkanlık makamını boşaltırken, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.
CHP'li İlgezdi hakkındaki suçlamalar! Aile boyu yolsuzluk
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alındı
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN CHP’li başkanın paylaşımı kriz yarattı haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER