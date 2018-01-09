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CHP’li başkanın paylaşımı kriz yarattı

CHP’li başkanın paylaşımı kriz yarattı

İstanbul’da İçişleri Bakanlığı tarafından CHP’li belediye başkanlarının peşpeşe görevden uzaklaştırılmasının yankıları sürerken, bir başka CHP’li belediye başkanının Twitter’dan yaptığı fotoğraf paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 22:40 - Güncelleme: 09-01-2018 22:40

CHP'li belediye başkanlarının art arda görevden uzaklaştırılması nedeniyle çıkan tartışmalar devam ederken, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte olduğu bir paylaşım yapması özellikle CHP'liler arasında krize neden oldu.

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın başkanlık makamını boşaltırken, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

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