CHP'li başkandan şaşırtan sözler! Erdoğan başarılı çünkü...

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon; başkanlık sisteminin, yerel yönetimlere büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Mehmet Kocadon, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı.

İşte o röportajdan bir bölüm: Çöp sorununa geçmiş dönemde proje üretilmişti. Avrupa Birliği'nden fon da aktarıldı. Ancak büyükşehir belediye yasası değişince, katı atık toplama alanları büyükşehir belediyesine geçti. Sit alanlarından dolayı da bu proje rafa kalktı. Dönemin Orman Bakanı, Muğla Valimiz ve Bodrum Kaymakamlığı'mızın yoğun girişimleriyle bu sorunun çözümü için bize yeni bir yer gösterildi. Hükümete desteğinden dolayı teşekkür ederim. Şu anda da çöp sorununu çözmek için hızlı biçimde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bodrum'daki çöp sorununun en kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum.

ERDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GELDİ BU İŞİ İYİ BİLİYOR: Yeni sistemin artılarını ve eksilerini zamanla göreceğimizi düşünüyorum. Sayın Başkan Erdoğan'ın getirdiği yeni sistemin aslında belediye başkanlığı sistemi ile çok ortak noktası var. Erdoğan, belediye başkanlığından geldiği için bu sistemi çok iyi biliyor. Belediyenin de meclisi var, meclis üyeleri var mesela. Tıpkı yeni sistemde olduğu gibi. Ama tüm güç belediye başkanında, tek yetkili belediye başkanı.

YENİ SİSTEM DEVLETE İVME KAZANDIRACAK: Başkan Erdoğan'ın da getirdiği sistem buna benziyor. Yeni sistem devlete ivme kazandıracaktır diye düşünüyorum. Hızlı şekilde karar alınıp uygulanma noktasında yargı bağımsızlığını koruyabilmek bu sistemde çok önemli.

YEREL YÖNETİMLE İLGİLİ İYİ KARARLAR ALINACAK: Sayın Başkan Erdoğan, belediyecilikten gelen biri olduğu için yerel yönetimlerle ilgili tüm sorunları yakından biliyor. Onun için ben inanıyorum ki yeni sistemde, yerel yönetimlerle ilgili iyi kararlar alınacaktır. Hatta yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapıldığını da duyuyorum. Ve bundan dolayı da çok mutluyum.Başkan Erdoğan olduğu için yeni sistemin yerel yönetimlere fayda sağlayacağını düşünüyorum.

ERDOĞAN HALKI ÇOK İYİ ANLIYOR: Evet. Bizler halkın tercihleri ile belediye başkanı oluruz. Yerelde parti, amblem olarak kalır. Ambleme de oy veren vatandaşlarımız vardır ama önce adayın kimliği değerlendirilerek oy veriyor halkımız. Sayın Başkan Erdoğan da belediyecilikten geldiği için halkı çok iyi anlıyor. Halkın sorunlarını, taleplerini yakından biliyor ayrıca. Bundan dolayı alacağı kararların halkı nasıl etkileyeceğini de iyi biliyor. Bu yüzden de başarılı oluyor zaten.

CHP'LİLER HIRSLARINA YENIK DÜŞÜYOR: Açık ve net söylemek isterim ki, CHP'liler hırslarına yenik düşüyor. Kimse her seçimde milletvekili ve belediye başkanı adayı gösterilmek zorunda değil. Ama dikkat edin; seçim sonrası aday gösterilmeyen herkes parti içi muhalefet oluyor. CHP'de bir de şöyle bir şey var; başarılı oldukça ayağınızdan aşağıya çekiliyorsunuz. Başarılı olan insanları yukarıya taşımak gerekiyor. Merkez sağ partilerde mesela başarılı olanları yukarıya taşıyorlar.