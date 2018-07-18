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CHP'li başkana 15 Temmuz soruşturması

CHP'li başkana 15 Temmuz soruşturması

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili paylaşımlarıyla ilgili olarak AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı suç duyurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 18:04 - Güncelleme: 18-07-2018 18:04

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili paylaşımlarıyla ilgili olarak Ak Parti Gebze İlçe Başkanlığı suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı, Musa Yılmaz hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan soruşturma başlattı.

Kocaeli Gebze'de CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü olan pazar günü, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Musa Yılmaz'ın, '15 Temmuz yazılmış bir senaryodur', '15 Temmuz senaryosu önceden yazılmış 20 Temmuz sivil darbenin alt yapısıydı', 'Biz kahramanlıkları destanları dış güçlere ve emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşında oluşurduk. Sizin 15 Temmuzunuz sizin olsun, tanımıyoruz' gibi paylaşımlarda bulundu. Musa Yılmaz'ın paylaşımına Ak Partili yöneticiler tepki gösterdi.

CHP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, Musa Yılmaz hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, suç duyurusu üzerine Musa Yılmaz ile ilgili olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan soruşturma başlattı.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 18:09 VAY VAY VAY OHAL BİTTİ SIKIYÖNETİM BAŞLADI ANLAŞILAN...................

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