CHP'li başkan istifa edeceğini açıkladı!

İzmir'de, 26 Kasım 2017 tarihinde yapılan ilçe kongresi öncesi aday olmayacağını duyurup, başka aday çıkmaması üzerine göreve yeniden talip olduğunu açıklayan CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa kararı aldığını söyledi.

Başak, İl Başkanı Deniz Yücel’in ilçe başkanları ile Tüzük Kurultayı'na ilişkin yaptığı toplantıda kararını duyurdu. Şakir Başak'ın, genel merkez düzeyinde, genel başkan yardımcılarına destek için görev alacağını bildirerek, istafa kararı verdiği öğrenildi. Başak, İlçe Başkanlığı görevini Konak Kent Konseyi Başkanı Çağrı Gruşçu’ya bırakacağını da söyledi.

YETERLİ OYU ALAMAMIŞTI

CHP’nin 4 Şubat’ta yapılan kurultayında, Parti Meclisi (PM) adayı olan; ancak yeterli oyu alamayan Şakir Başak’ın, bir süredir genel merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda yer almak istediği biliniyordu.



DOĞU BÖLGESİ İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYOR

Mardinli Başak'ın genel başkan yardımcılarına destek vererek, partinin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki oylarını artırmak için çalışmak istediği öne sürüldü.

İSTİFA DİLEKÇESİNİ VERECEK

Şakir Başak'ın, istifa dilekçesini yarın genel merkezde yapacağı görüşmenin ardından vereceği belirtildi.