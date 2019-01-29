CHP'li Barış Yarkadaş'tan Mustafa Sarıgül iddiası!

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül'ün çarşamba günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da görüşeceğini açıkladı. Mustafa Sarıgül istifa açıklamasında DSP'ye akatılmayacağını açıklamıştı ancak Yarkadaş tam aksini iddia ett ve Sarıgül'ün DSP'ye katılacağını söyledi.

"Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak. Sarıgül böylece DSP'nin Şişli adayı olacak" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek.

ALİ ACAR DA DSP'YE KATILACAK: Marmaris'te aday gösterilmeyen CHP'li Ali Acar da yarın DSP'ye katılacak. DSP, yeniden aday yapılmayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya da teklif götürecek.

DSP BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL SARIGÜL İÇİN NE DEMİŞTİ: Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül'ün DSP'den aday olacağı iddialarına ilişkin, "Partimizin de içinde görev yapmış ve yetişmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı Sayın Sarıgül'ün DSP çatısı altında ak güvercinli mavi bayrağı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa ya da bir görüşü olursa biz de DSP olarak kendilerinin bize başvurmasında herhangi bir sakınca görmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.