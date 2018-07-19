CHP'li Ali Şeker: Kurultayda adayımız Selin Sayek Böke

CHP'de Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker gibi milletvekillerinin oluşturduğu, 'Gelecek İçin Biz' adlı grup da olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

''SEÇİM SONUÇLARI CHP'DE SİYASETSİZLİĞİNİN ESERİDİR''

'Gelecek İçin Biz'in açıklamasında, "24 Haziran sonuçları CHP'de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken CHP'nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclisi de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir" denildi.

Parti içi iktidarı koruma anlayışının terk edilmesi istendi

Açıklamada, Parti içi iktidarı korumaya yönelik anlayışın terk edilmesi ve tüzüğün değiştirilmesi istendi.

Bundan sonraki süreçte yerel seçimde adayların ön seçimle belirlenmesi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının oluşturulması, seçim güvenliği ile ilgili kaygıların giderilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran seçimleri sonrasında halkımız hak etmediği bir moral bozukluğuna itilmiştir. Partimize gönül veren geniş halk kesimlerinde mevcut yönetimin inandırıcılığını yitirdiği görülmektedir. Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Bütün bu tespitler ve seçim sonrasında ortaya çıkan durum, partimizin vakit geçirmeden Olağanüstü Kurultay'a gitmesinin zorunlu hale geldiğine işaret etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz."

''SELİN SAYEK BÖKE'NİN ADAYLIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ''

Yol TV’de yayınlanan Güne Bakış programına telefon ile bağlanan CHP Milletvekili Ali Şeker kurultaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sunucu Berfin Güzel’in “Siz de Muharrem İnce’yi mi desteklemeyi düşünüyorsunuz yoksa bir aday çıkarma planınız var mı?” sorusu üzerine Şeker, Böke’yi aday göstereceklerini söyledi. Şeker, “Biz Selin Saye Böke’nin adaylığını isteyen, düşünen arkadaşlarız. Ve bu sadece saydığımız dört milletvekili arkadaşla sınırlı değil. Bir çok kurultay delegesinin bu yönde talepleri var. Ancak bu süreçte durum nasıl olur, Selin Hanım bu konuda ikna olur mu onu zaman gösterecek. Bu kurultay imza günü 15 günün arkasından 45 günlük bir süre var. Yaklaşık iki aylık bir dönem. Bu süreç içerisinde nasıl bir gelişme olur bilmiyoruz ama bizim fikrimiz daha çok Selin Hanım’ın aday olması yönünde.”