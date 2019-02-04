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CHP'li Ali Öztunç'tan şaşırtan sözler! Cumhurbaşkanı'mız iddialı aday olur

CHP'li Ali Öztunç'tan şaşırtan sözler! Cumhurbaşkanı'mız iddialı aday olur

CHP Kahramanmaraş milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Öztunç'un yerel seçimle ilgili sözleri bir hayli şaşırttı. Öztunç, ''Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 16:24 - Güncelleme: 04-02-2019 16:24

CHP Kahramanmaraş milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Öztunç, yerel seçimde rakip tanımadığını belirtip "Kim gelirse gelsin karşıma. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği sürece karşımda rakip yoktur" dedi.

Kahramanmaraş'ta 31 Mart'taki yerel seçime yönelik çalışmalarını yürüten CHP'li Ali Öztunç, sabah kahvaltısında gazetecilerle bir araya geldi.

Seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerin bir kısmından bahseden Öztunç, yerel seçim ile genel seçimin çok farklı olduğunu söyledi. Genel seçimde vatandaşın lidere, ideolojiye ya da o günkü dünya şartlarına bakarak, oy verdiğini ancak yerel seçimde adaya oy verildiğini kaydeden Ali Öztunç, örnek olarak Eskişehir'i gösterdi.

5 YIL DA BENİ, ALİ ÖZTUNÇ'U DENEYİN: AK Parti'nin yıllardır Kahramanmaraş'ı yönettiğini dile getiren CHP'li Öztunç şunları söyledi: "Eğer bir şey yapsalar bugüne kadar yaparlardı. Ellerinden tutan yok. Oraya verdiniz yıllarca yaptılar mı? Yapmadılar. 5 yıl da beni, Ali Öztunç'u deneyin. Bu seçimlerde adaya oy verilir.

KILIÇDAROĞLU DEĞİL BEN YÖNETECEĞİM: Ben kazanırsam Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetecek? Yok öyle bir şey, ben yöneteceğim. Ben, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde rakip tanımıyorum. Kim gelirse gelsin benim karşıma. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Bey, Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe benim karşımda rakip yoktur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 17:22 Ne içiyorsunuz siz, şakamısınız yahu, ciddiyetten o kadar uzaksınız ki millet size nasıl oy versin

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