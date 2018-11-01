CHP'li Ahmet Önal'dan teşoron işçilerle ilgili çok konuşulacak iddia!

Önal, partisinin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kırıkkale'nin gelişiminde ve büyümesinde Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunun faydasının yadsınamayacağını söyledi.

MKE'nin, milli savunma sanayinin göz bebeği olduğunu dile getiren Önal, bu kapsamda barut fabrikasından, mühimmat fabrikasına, silah ile top ve çelik fabrikasına kadar birçok milli sermayeyle oluşturulan milli savunmamızın temel unsurlarının Kırıkkale'de yer aldığını ifade etti.

Önal, şöyle devam etti: "MKE fabrikası ile var olan şehrimiz, yine 1990'lı yılların sonundan itibaren MKE'nin eski kimliğini kaybetmesiyle beraber maalesef hızla göç veren bir kent haline gelmiştir. Kırıkkale'de her üç kişiden biri mutlaka MKE'den ekmek yemiştir. 1990'lı yıllara kadar bile 15 bin kadrolu işçinin çalıştığı MKE'de şu anda çalışan kadrolu işçi sayısı üç binin altındadır. Toplam işçi ve memur sayısı beş bin civarındadır."

KİT'ler içerisinde en düşük maaşı veren üçüncü kurumun MKE olduğunu ve nisan ayında çıkarılan KHK ile KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin büyük bir kısmına kadro verildiğini anlatan Önal, "KİT'lerin diğer fabrikalarında, taşeron işçileri kadroya geçirildi ancak MKE'de çalışan taşeron işçilerden dilekçe alınmadığı gibi evrakları için çağıran dahi olmadı. MKE'de çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz, 'acaba hükümet bize kadro vermekten vaz mı geçti?' diye kara kara düşünüyorlar." dedi.

Kırıkkale'nin sorunlarının son derece fazla olduğunu savunan Önal, köyler ile ilçelerin problemlerinin ortak olduğunu söyledi.

Kırıkkale'den daha eski bir tarihe sahip olan Keskin ilçesinde bir haftadır suların akmadığını öne süren Önal, "Belediye başkanı Keskin'in su problemini çözemiyorsa neyi çözecek? 10 bin yurttaşımız şu anda susuz." ifadesini kullandı.