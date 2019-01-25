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CHP'li aday ittifaka isyan etti! Oturma eylemine başladı

CHP'li aday ittifaka isyan etti! Oturma eylemine başladı

CHP Samsun İlkadım Belediye Meclis Üyesi aday adayı Cengiz Akşan, aday olduğu ilçenin İYİ Parti'ye bırakılmasına tepki göstererek CHP İlkadım İlçe Binasının önünde oturma eylemi yaptı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 13:15 - Güncelleme: 25-01-2019 13:15

CHP Genel Merkezi, Millet İttifakı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye seçimlerinde İYİ Parti'yi desteklemeye kararı aldı. İttifak ilçelerde de devam etti. Samsunlu Cengiz Akşan (55), 2 ay boyunca CHP belediye meclis üyeliği aday adaylığı çalışmalarına başladı. Atatürk’ün Samsun’a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100. yıldönümünde, adını Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Bandırma Vapuru’ndan karaya ilk adımını attığı 'İlkadım'dan alan İlkadım ilçesine CHP’den değil de İYİ Parti’den bir aday gösterileceğini iddia eden Cengiz Akşan, sabah 05.00’te partisinin ilçe binası önüne gelerek oturma eylemine başladı. Akşan, Millet İttifakı’nın İlkadım adayının CHP’li olması gerektiği için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

"İLKADIM, ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE KENTİ": İlkadım’da CHP’li bir başkan adayının desteklenmesi gerektiği için oturma eylemi yaptığını dile getiren Akşan, “35 yıldır CHP’de siyaset yaptığım için aday adayı olmayı düşündüm. Maalesef genel merkez bazında bu süreç ittifaklara gitti. Benim çıkış noktamda ittifak kapsamında büyükşehir bırakılır, bazı ilçeler de CHP’ye bırakılır diye düşündüm. Bunlardan biri de İlkadım’dı. Çünkü İlkadım, Atatürk ve Milli Mücadele kenti. Bu yıl da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100. yıldönümü. 31 Mart’ta İlkadım’da CHP’li bir adayla kazanılırsa büyük bir coşku yaşanır diye düşündüm. Sonra da İYİ Parti’den aday gösterileceğini öğrendim. Etik bulmadığım için İYİ Parti logosu altında aday olmayı düşünmüyorum. Eylemi de bu yüzden gerçekleştiriyorum” dedi.

Akşan, oturma eylemini gece geç saatlere kadar sürdüreceğini ifade etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • esen tepe 25 Ocak 2019 13:53 Eee?Olay ne?Gayet demokratik bir eylem.Ama biat etmeye kul olmuşlara tuha geliyor. Erdoğanın talimatıyla koltuktan alınan Ak Partili Başkanların gıkı çıkamıyor,direnmeyi aklıdan geçiren Erdoğan tarafından pişman ediliyor,halkın oyuyla seçilen başbakan talimatla koltuktan kaldırılıp yerine başka biri oturtuluyor.Bu çok normal ama CHP yapınca hurrraaaaa....

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