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CHP'li Abdüllatif Şener'den skandal dolar yorumu ağzının payını da aldı

CHP'li Abdüllatif Şener'den skandal dolar yorumu ağzının payını da aldı

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener kur artışına ilişkin sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. İşi gücü fesatlık olan Şener'in paylaşımı çok sayıda etkileşim alırken, büyük tepki de topladı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 10:33 - Güncelleme: 10-08-2018 10:33

En ufak bir olayda kriz tellallığı yapan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yaşanan kur artışına ilişkin sosyal medya hesabından yine yorumlarda bulundu. Şener, her zamanki gibi dananın altında buzağı aramayı ihmal etmedi.

Kur artışıyla ilgili hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayıcı ifadeler kullanan Şener yine her zamanki gibi Erdoğan'a saldırınca ağzının payını aldı. Şener'e Twitter'dan bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Bir kullanıcı ''Abdullatif Bey siz önce kendi başınızdaki diktatöre bakın lütfen minnet de duyun'' diyerek tepki gösterdi.

İŞTE ŞENER'İN O PAYLAŞIMI:

Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 11:56 İnsanlarımıza ne oldu ben anlamıyorum gezi eylemleri sırasında 1.88 den 1.92 ye çıkmıştı dolar kıyamet koparan arkadaşlar 6 lira oldu farkında mısınız. Ama susuyorsunuz ne olduki Allah var çok şükür. Ama Allah merkez bankasının başına gecmicek sanırım. Lütfen biraz akıl ve mantık lütfen.

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