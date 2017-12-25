  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'den Zürih'teki PKK reklamına tepki

CHP'den Zürih'teki PKK reklamına tepki

CHP İsviçre Birliği Başkanı Köklü, Zürih tren istasyonundaki bir panoda gösterilen terör örgütü PKK yanlısı reklam nedeniyle İsviçreli yetkililere tepki gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-12-2017 18:32 - Güncelleme: 25-12-2017 18:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İsviçre Birliği Başkanı Nadir Köklü, Zürih tren istasyonundaki bir panoda gösterilen terör örgütü PKK yanlısı reklam nedeniyle İsviçreli yetkililere tepki gösterdi.

Köklü, yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın Avrupa Birliği ile ABD, Kanada, Avustralya gibi birçok ülkenin terör örgütü listesinde olduğunu anımsatarak "Bu konuda reklam panolarını işleten şirkete gerekli bildirimleri yaptık. Bu gibi terör yanlısı propagandalara müsaade etmek yasa dışıdır ve toplumun kutuplaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir." ifadesini kullandı.

Zürih tren garında bir panoda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da simgelendiği reklamın yayımlanmasına tepki gösteren Köklü, yetkilileri aynı hatanın tekrarlanmaması yönünde uyardıklarını vurguladı.

Köklü, "Sadece reklam şirketi nezdinde değil, aynı zamanda tren şirketi, bakanlık, belediye ve büyükelçiliğimiz nezdinde de girişimlerde bulunduk. Bu gibi dönemlerde hep birlikte hareket ederek terör örgütü yanlısı propaganda yapılmasını engellemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'den Zürih'teki PKK reklamına tepki haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mert toker 25 Aralık 2017 21:30 Emin olun oraya sayın cumhurbaşkanımızın fotoğrafı olsa 5 dk da inerdi. Hatta izin bile vermezlerdi. Avrupa resmen terörist yatağı olmuş.

    CEVAP YAZ 2 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat