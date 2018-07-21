CHP'den yeni olağanüstü kurultay açıklaması!

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar genel merkeze ulaştırılmadı. İki gün önce TBMM'de İnce'ye yakınlığıyla bilinen Yaşar Tüzün, noter onaylı delegelerin imzalarını basınla paylaşmıştı.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugünkü düzenlediği basın toplantısında partideki olağanüstü kurultay süreciyle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Erkek, şöyle konuştu:

604 İMZA GENEL MERKEZİMİZE SUNULMADI: "Bizim amacımız en başından belli olağanüstü kurultay süreci tartışmalarına partinin sürüklenmemesiydi. Ama olağanüstü kurultay talebi de ortada. Dün bir açıklama yapıldı. Olağanüstü kurultay talep edenler 604 imza topladıklarını ifade ettiler. Biz de tamamen iyi niyetli düşünerek her ne kadar salt çoğunluğa ulaşılmamış olsa da, 604 imza toplanmış ise bunun genel merkezime bugün sunulması halinde derhal gereğini yapacağımızı ifade etmiştik. Genel Başkanımız adına bunu ifade ettik. Salt çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa artık partimizi, örgütlerimizi, delegelerimizi bu tartışmanın içerisinden çıkartıp gereğini yapalım dedik ama bugün 11.00 itibarıyla şu ana kadar herhangi bir belge veya 604 imza genel merkezimize sunulmadı. Zaten olağanüstü kurultay talep edenler de sunmayacaklarını ifade etmişlerdi."

YETERLİ İMZALARIN TOPLANILAMADIĞI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR:  CHP'nin olağanüstü kurultay talebi ile artık anılmaması gerektiğini söyleyen Erkek, "İlk hafta itibarıyla salt çoğunluğun elde edilemediği, yeterli imzanın toplanılamadığı açıkça görülüyor. Ama buna rağmen salt çoğunluğa yakın bir irade varsa 'Biz gereğini yapmaya hazırız' demiştik, yine hazırız. Cuma günü genel merkeze imzaları sunacaklarını ifade etmişti. Şimdi önümüzdeki hafta ya da 15 günün sonunda sunulacağı ifade ediliyor. Eğer gerçekten salt çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa, 604 imza varsa, bizce artık bu imza tartışmalarına, imza çekme tartışmalarına hiç gerek olmadan örgütlerimizi yormadan, üzmeden bizlerin sorumluluklarımızı yerine getirmesi gerekir. Sunulsaydı bugün imzalar pazartesi MYK toplantısı sonrasında Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı toplantıya çağıracaktı. Ama değişimler, dönüşümler olağanüstü kurultaylarla değil, olağan kurultaylarla gerçekleşmeli. Biz bu tartışmanın içerisinden çıkmalıyız" diye konuştu.

'TARİH ENİS BERBEROĞLU'NU MUTLAKA YAZACAKTIR': Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erkek, Enis Berberoğlu'nun hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulmaya devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "O da milletvekili arkadaşlarıyla, ailesiyle ve avukatlarıyla artık görüşmeyeceğini açıkladı. 'Hepimiz ormanda yaşıyoruz. Ama her ağaç gibi tek başımıza ve ayakta ölürüz' dedi. Demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet için insanlık tarihinde de büyük bedeller ödendiğini görüyoruz. Bu bedelleri hep birlikte ödemeye de hazırız. Tarih, Enis Berberoğlu'nu mutlaka yazacaktır. Ama bu Anayasa'yı çiğneyen, hukuku çiğneyen yargıçların adı bile hiçbir zaman anılmayacaktır"

'BEDELLİ ASKERLİĞE KARŞI DEĞİLİZ': Bedelli askerlikle ilgili de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, uygulamaya karşı olmadıklarını belirtti. Erkek, "Toplumda bu konuda büyük bir ihtiyaç ve birikme var. Ama her şeyde olduğu gibi adalet. O bedeli ödeme imkânı olmayan gençlerimiz ne yapacak. Onu da düşünmek gerekiyor. Meclis'te konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

  • Güncel 21 Temmuz 2018 16:37
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