CHP'den Trump'ın skandal sözlerine yanıt!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Öztrak, "Trump dün akşam sosyal medyadan 'Türkiye, Kürtleri vurursa onları mahvederim' demiş. Türkiye tarihinde kimse böyle tehdit edememiştir bu tehditler bize sökmez" dedi.

Çavuşoğlu'ndan Trump'ın küstah sözlerine yanıt