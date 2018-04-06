CHP'den 'Suriye bildirgesinde YPG yoktu' tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Suriye zirvesinden sonra yayınlanan sonuç bildirgesinde sayılan terör örgütü listesinde YPG ya da PYD'nin yer almadığını belirterek "Bu ifadeleri niye koyamadın Putin mi Ruhani mi itiraz etti?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"ÜÇLÜ ZİRVENİN SONUÇ BİLDİRGESİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİ SAYILIRKEN PKK, PYD VE YPG'DEN BAHSEDİLMEMİŞTİR"

Ankara'daki Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin Tezcan, "Yayınlanan resmi sonuç bildirgesinde terör örgütleri sayılırken PKK, PYD ve YPG'den bahsedilmemiştir. İşbirliği konusunda teyit edilen terör örgütleri işbirliği yapılması mücadele için işbirliği yapılması teyit edilen terör örgütleri sayılırken DEAŞ, El Nusra, El Kaide veya DEAŞ ile bağlantılı yapılardan bahsedilmiştir. Bu ifadeleri niye koyamadın Putin mi Ruhani mi itiraz etti? Bu bildirini hesabını herhalde millete vermek zorunda olan sayın Erdoğan'ın kendisidir" dedi.

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