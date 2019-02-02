  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'den son dakika haber 71 ilin belediye başkan adayları belli oldu işte tam liste

CHP'den son dakika haber 71 ilin belediye başkan adayları belli oldu işte tam liste

CHP adayları belli oldu. Parti Meclisi toplantısında 71 ilen belediye başkan adayı onaylandı, işte illerin başkan adaylarının tam isim listesi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 02-02-2019 22:07 - Güncelleme: 02-02-2019 22:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart 2019 yerel seçimleri için aday olarak 71 isim daha açıkladı.

CHP PM toplantısında İstanbul’daki 4 ilçe için belediye başkan adaylığı onaylananlar da belli oldu. Kadıköy’de Şerdil Odabaşı, Şişli’de Muammer Keskin, Küçükçekmece’de Kemal Çebi, Beyoğlu’nda Alper Taş aday yapıldı.

CHP’de Parti Meclisine sunulan isimlerin tam listesi şöyle;

        İL         İLÇE      BELDE    AD SOYAD    DURUM
1    Adana    Seyhan        Akif Kemal Akay    Chp Belediyesi
2    Adana    Yüreğir        Kamuran Karaca
3    Afyonkarahisar    Hocalar        Veli Aydoğmuş
4    Afyonkarahisar    İhsaniye    Gazlıgöl     Muhammer Dede
5    Afyonkarahisar    İhsaniye    Kayıhan     Kadir Temiz
6    Afyonkarahisar    İhsaniye    Yaylabağı     Ramazan Tetik
7    Ankara    Ayaş        Ali Başkaraağaç
8    Ankara    Haymana        Hacı Aysu
9    Ankara    Çubuk        Can Kaderoğlu
10    Antalya    Akseki        Erdoğan Erdoğan
11    Bilecik    Merkez    Bayırköy    Hüseyin Kaygısız
12    Bilecik    Merkez    Vezirhan    Ercan Öztürk
13    Bolu    Göynük        Necdet Yıldıran
14    Bursa    Yıldırım        Özgür Erdursun
15    Erzincan    Tercan    Kargın    Esra Polat
16    Erzurum    Büyükşehir        Mehmet Sait Şimşek
17    Erzurum    Köprüköy        Hüseyin Hanoğlu
18    Erzurum    Pasinler        Uğurhan Göksu
19    Erzurum    Olur        Ferudun Kaplan
20    Erzurum    Horasan        Medeni Kılıçer
21    Erzurum    Oltu        Hakan Zengin
22    Erzurum    Çat        Mahmut Edebali    CHP Belediyesi
23    Erzurum    Tortum        Ömer Dürlü
24    Erzurum    Narman        Birkan Külekci
25    Erzurum    Pazaryolu        Bilal Güven
26    Erzurum    Uzundere        Yaşar Ergün
27    Eskişehir    Sarıcakaya        Şafak Atay
28    Gümüşhane    Torul        Ali Osman Araz
29    Hatay    Erzin        Ökkeş Elmasoğlu
30    Hatay    Defne        İbrahim Güzel    Chp Belediyesi
31    Hatay    İskenderun        Yılmaz Şahutoğlu
32    Hatay    Samandağ        Refik Eryılmaz    Chp Belediyesi
33    İstanbul    Küçükçekmece        Kemal Çebi
34    İstanbul    Beyoğlu        Alper Taş
35    İstanbul    Şişli        Muammer Keskin    Chp Belediyesi
36    İstanbul    Kadıköy        Şerdil Dara Odabaşı    Chp Belediyesi
37    İzmir    Buca        Suat Nezir    Chp Belediyesi
38    Kahramanmaraş    Dulkadiroğlu        Ayhan Çiftarslan
39    Karaman    Merkez    Akçaşehir    Abdullah Yeşildaş    Aday Değişiyor
40    Kırıkkale    Delice    Çerikli    Mustafa Delice
41    Konya    Kadınhanı        Veli Köleli
42    Kütahya    Tavşanlı    Balıköy     Emre Aydın
43    Kütahya    Tavşanlı    Kuruçay     Filiz Özata
44    Kütahya    Tavşanlı        Fisun Aktakka Yıldız
45    Kütahya    Tavşanlı    Tepecik     Nurullah Öztürk
46    Kütahya    Tavşanlı    Tunçbilek    Serkan Kılıç
47    Malatya    Arapgir        Haluk Cömertoğlu
48    Malatya    Yeşilyurt        Erkan Özgün
49    Mersin    Erdemli        Hüseyin Serin
50    Mersin    Akdeniz        Sabit Yelkovan
51    Muş    Merkez        Tansu Saraç
52    Niğde    Çamardı        Osman Okcu
53    Sakarya    Arifiye        Muzaffer Cebeci
54    Sivas    Gölova        Mustafa Şengül
55    Şanlıurfa    Ceylanpınar        Mehmet Emin Çağra
56    Şırnak    Merkez        Osman Can
57    Şırnak    Beytüşşebap        Zahit Aykut
58    Şırnak    Kasrik        Nedim Bilik
59    Şırnak    Silopi        Cemal Cengiz
60    Şırnak    Balveren        Ahmet Ertak
61    Tokat    Sulusaray        Memet Alkan
62    Tokat    Merkez    Çamlıbel    Serhat Evcimen
63    Tokat    Turhal        Hasan Yücel Resuloğlu
64    Tunceli    Çemişgezek        Ali Rıza Özçelik
65    Van    Muradiye        Yavuz Demir    Aday Değişiyor
66    Yozgat    Çekerek    Özükavak    Osman Aslan
67    Yozgat    Saraykent        Kazım Can
68    Yozgat    Sarıkaya    Karayakup    Ali Sonkur
69    Yozgat    Sorgun    Araplı    Ali Büyükerdoğan
70    Yozgat    Sorgun    Eymir    Dursun Tekbaş
71    Yozgat    Sorgun    Yeniyer    Adem Soylu

CHP'de kritik ilçelerin belediye başkan adayları belli oldu Buca da var!

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'den son dakika haber 71 ilin belediye başkan adayları belli oldu işte tam liste haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro