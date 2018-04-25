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CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması!

CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması!

Abdullah Gül'ün adaylık iddiasıyla ilgili CHP'den arka arkaya son dakika açıklamalar geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Veli Ağbaba, Abdullah Gül isminin hiç gündemlerinde olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 13:17 - Güncelleme: 25-04-2018 13:17

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olacağı iddiasıyla ilgili CHP'den arka arkaya son dakika açıklamalar geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba Abdullah Gül ismi gündemimizde yok dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:"YETER...Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

BÜLENT TEZCAN: HERKESİN 40 KERE DÜŞÜNMESİ LAZIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin Abdullah Gül çıkışının ardından soru üzerine “İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bomba kulis! Abdullah Gül, Davutoğlu'na hangi soruyu sordu?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Tahmin kiic 25 Nisan 2018 14:42 Sayın Abdullah Gül görevli olduğu dönemde devamlı top çevirdi sanki bir şey yapıyormuş gibi bir cacık olmaz ısrar etmeyin ülkenin bu duruma gelmesinin en büyük sebebi.16 yıllık tek başına iktidara gelen devletin tüm yetkilerini kullanan ama başarılı olamayan bir zihniyet sadece ve sadece ideolojik davranan ve devletin nimetlerini rabbena hep bana külfeti millete yükleyen zihniyet.ayristirma ve takiye varsa Allah aşkına söyleyin geldiğimiz nokta 2002 den daha kötü saygı ve hürmetle TTK ve Yuceltsin Ne Mutlu Türküm diyene.

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Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

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