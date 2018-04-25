CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olacağı iddiasıyla ilgili CHP'den arka arkaya son dakika açıklamalar geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba Abdullah Gül ismi gündemimizde yok dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:"YETER...Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

BÜLENT TEZCAN: HERKESİN 40 KERE DÜŞÜNMESİ LAZIM



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin Abdullah Gül çıkışının ardından soru üzerine “İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bomba kulis! Abdullah Gül, Davutoğlu'na hangi soruyu sordu?

Abdullah Gül'ün aday olmak için tek şartı!