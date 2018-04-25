Fenerbahçe Beşiktaş maçı için TFF toplandı. 1 saattir devam eden toplatıda 6 seçenek masada. Karar ne olur? haberin devamı için tıklayın »
Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu buluştu. Saadet Partisi adaylık teklifiyle gitti. Gül'ün kararı ne kankası açık etti... haberin devamı için tıklayın »
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 'Geç likitide penceresi'nde faizler 75 baz artırıldı. İşte karar... haberin devamı için tıklayın »
Meral Akşener'den bomba açıklama! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü: 'Adaylık kararım devam ediyor' dedi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olacağı iddiasıyla ilgili CHP'den arka arkaya son dakika açıklamalar geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba Abdullah Gül ismi gündemimizde yok dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.
Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:"YETER...Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."
BÜLENT TEZCAN: HERKESİN 40 KERE DÜŞÜNMESİ LAZIM
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin Abdullah Gül çıkışının ardından soru üzerine “İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
Bomba kulis! Abdullah Gül, Davutoğlu'na hangi soruyu sordu?
Abdullah Gül'ün aday olmak için tek şartı!
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &OuDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER