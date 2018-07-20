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CHP'den muhaliflere kurultay resti

CHP'den muhaliflere kurultay resti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 19:23 - Güncelleme: 20-07-2018 19:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin gelinen noktayı, Twitter hesabından paylaşmıştı.

Tüzün, mesajında, "Kurultay çağrımızın 5'inci gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır. Teşekkürler partimizin yürekli kurultay delegelerine, Teşekkürler CHP ailemize." ifadelerini kullandı.

CHP Tüzüğü'ne göre, imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor. Sayının yeterli olması durumunda ise genel merkezin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.

CHP Genel Merkez Yönetimi'nin 604 imza gerçekse gereğinin yapılacağı açıklamasını muhalifler kabul etmedi. Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, muhalif kanat normal süreci işleteceklerini ve gerekli imzaları toplayacaklarını açıkladı.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ahmed 20 Temmuz 2018 20:31 yahu nesli tükenmekte olan kelaynaklar çok komik bak bak eğlen

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