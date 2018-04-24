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CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekilden şaşırtan hareket

CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekilden şaşırtan hareket

İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li vekil arasında yer alan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, toplu cep telefonu mesajlarında 23 Nisan kutlama mesajının sonuna İYİ Parti ismini geçirmeden 'Çetin Arık Kayseri Milletvekili' diye yazdı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 10:34 - Güncelleme: 24-04-2018 10:34

İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li vekil arasında yer alan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, toplu cep telefonu mesajlarında değişiklik yaptı. Daha önce mesajlarının sonuna 'Çetin Arık CHP Kayseri Milletvekili' ibaresini ekleyen Arık, 23 Nisan kutlama mesajının sonuna 'Çetin Arık Kayseri Milletvekili' yazdı.

İYİ PARTİ İBARESİNİ EKLEMEDİ
CHP'den İYİ Parti'ye katılan vekillerden Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Bu oyunu bir yazan, bir de bozan var. Tek adam ve yancısının oyununu bozacağız" açıklaması yaptı. İYİ Parti'ye geçtikten sonra Arık'ın sosyal medya hesaplarında '25 ve 26'ncı Dönem CHP Kayseri Milletvekili' ibaresi aynı kalırken, cep telefonlarına gönderdiği toplu mesajlarda ise değişiklik yaptı. Daha önce mesajlarının sonuna 'Çetin Arık CHP Kayseri Milletvekili' ibaresini ekleyen Arık'ın, 23 Nisan kutlama mesajının sonuna 'Çetin Arık Kayseri Milletvekili' yazması dikkat çekti.

'SORUMLULUKTAN KAÇMAYACAĞIZ'
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında Çetin Arık, İYİ Parti'ye geçiş kararına atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın aydınlık geleceği; milletimizin egemenliği için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edecek, bu konuda hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Vatandaş 24 Nisan 2018 11:29 eee nolmuş eklemediyse. Sayın Cumhurbaşkanı, dün sinirlenip YSK ya çatmış; YSK kararı erken verse 15 Millet vekili olayı olmayacaktı demiş. Bu da 24 Haziran tarihinin İYi partiyi engellemek için özel seçilmiş bir tarih olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumda CHP demokrasinin önünü açan bir tavır, akp ve mhp ise yasakçı bir tavır ortaya koymuş demektir. Bu millet mağdurlarin her zaman yaninda olmuştur. Nasil Sn. Tayyip Erdoğan hapse atildiktan sonra halk destek olup iktidara tasimişsa, bugün de mağdurun yanında olup İYİ partiye destek verecektir diye düşünüyorum. Herşey İYİ olacak insaallah.

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