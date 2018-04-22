CHP'den İYİ Parti'ye 15 milletvekili geçti işte o isimler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün İstanbul'da gizlice buluşmalarından sonra bugün CHP büyük bir bomba patlattı.CHP ve İYİ Parti yapılan görüşmeler neticesinde anlaştı ve 15 CHP milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye geçme kararı aldı.

Erken seçim tarihinin belirlenmesinden sonra İYİ Parti'nin seçime girip grmeyeceği merak konusu olmuştu.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'li 15 vekil partisinden istifa edip İYİ Parti'ye geçti.Bu hamle ile İYİ Parti TBMM'de grup kurarak seçime girmeye hak kazandı.

CHP’li Engin Altay mecliste düzenlediği basın toplantısında ''arkadaşlarımız demokrasi gaspına zırh olmuşlardır'' diyerek 15 ismi açıkladı. İşte CHP'den İyi Parti'ye geçen isimler...

İŞTE CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER: Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal - Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer - Ankara Milletvekili Nihat Yeşil - Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız - Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın - Burdur Milletvekili Mehmet Göker - Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili Erkan Aydın - Çorum Milletvekili Tufan Köse - Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu - İzmir Milletvekili Tacettin Bayır - Kayseri Milletvekili Çetin Arık - Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet - Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer - Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

ENGİN ALTAY: DEMOKRASİMİZİN KAZANMASI İÇİN BU ADIMI ATIYORUZ:

CHP’li Engin Altay mecliste basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: ''Demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Toplumun daha fazla kutuplaşmasına izin vermeyeceğiz.CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımız sürdüreceğiz. Demokrasinin kazanması için buy adımı atıyoruz. 15 milletvekilimiz CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar.Demokrasimizi için İYİ Parti'ye katılma kararı aldılar. Türkiye ve demokrasimize hayırlı olsun. Arkadaşlarımız demokrasi gaspına zırh olmuşlardır''

BÜLENT TEZCAN: BU TARİHİ BİR SORUMLULUK

15 arkadaşımız bir parti göreviyle CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu, tarihi bir sorumluluk tarihi bir görevdir. tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır. Bu, zor bir görevdir. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır.

YSK'NIN SİNSİ PLANLARI VAR

Bu tuzak dünkü YSK'daki tartışmayla açığa çıkmıştır. Kurul bir karar veremedi. Çok basit bir karar her seçimde kolaylıkla verilir. Kurul'un bu kararı pazartesiye ertelemesi sinsi planlar olduğunu gösteriyor.

81 MİLYONUN SORUMLULUĞUNU OMUZLARIMIZDA TAŞIYORUZ

81 milyon vatandaşın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Ve şimdi bu noktada mertliği bozacak adımlar atmanın peşindesiniz er meydanı şartların yaratmak bizim görevimiz.

15 VEKİLİMİZ FEDAKARCA ADIM ATTI

15 arkadaşımız fedakarca bu adımı attılar. Bu karar Türkiye'yi demokrasiye taşıma kararıdır. 24 Haziran'a kadar başka tuzakların da kurulabileceğini biliyoruz. Bu halede olduğu gibi bundan sonraki süreçte de CHP büyük demokrasi davasını zafere ulaştırmak için CHP gerekli her adımı atacaktır.

İYİ PARTİ GRUP KURMA SAYISINI ELDE ETTİ

15 CHP’li milletvekili geçti ve 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaştı. İYİ Parti TBMM grubu olarak cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek. Yani 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener’in adaylığını bu şekilde gerçekleştirebilecekler.

HAZİNE YARDIMI ALABİLECEK

15 CHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçmesiyle birlikte İYİ Parti seçim sürecinde hazine yardımından da faydalanabilecek.

Gezici'den çarpıcı anket! İYİ Parti CHP'yi geçiyor...

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in gizli görüşmesi ifşa oldu! İttifak anlaşması