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CHP'den istifa eden milletvekillerinin isimleri

CHP'den istifa eden milletvekillerinin isimleri

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin isimleri belli oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu son dakika gelişmesi sonrası Ankara kulisleri karışırken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay '15 milletvekilimiz partimizden istifa etti ve İYİ Partiye katıldılar' dedi, karara ilişkin açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 19:54 - Güncelleme: 22-04-2018 19:54

CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 15 milletvekilinin Türk demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için fedakarlık yaparak CHP'den istifa ettiğini ve İYİ Parti'ye katıldığını açıkladı.

Meclis'te istifa eden milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve  CHP Grup Başkanvekili Engin Altay süreç hakkında bilgi verdi. Grup Başkanvekili Altay, 15 CHP milletvekilinin partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldığını, böylelikle İYİ Parti'nin seçimlere katılmaya hak kazandığını duyurdu.

Altay'ın ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, istifa eden milletvekillerinin tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiğini, tarihin onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görevi nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacağını ileri sürdü. Altay şunları söyledi:

"Bu, zor bir görevdir. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır.

Bu tuzak dünkü YSK'daki tartışmayla açığa çıkmıştır. Kurul bir karar veremedi. Çok basit bir karar her seçimde kolaylıkla verilir. Kurul'un bu kararı pazartesiye ertelemesi sinsi planlar olduğunu göstertiyor.

81 milyon vatandaşın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Ve şimdi bu noktada mertliği bozacak adımlar atmanın peşindesiniz er meydanı şartların yaratmak bizim görevimiz.

15 arkadaşımız fedakarca bu adımı attılar. Bu karar Türkiye'yi demokrasiye taşıma kararıdır. 24 Haziran'a kadar başka tuzakların da kurulabileceğini biliyoruz. Bu halede olduğu gibi bundan sonraki süreçte de CHP büyük demokrasi davasını zafere ulaştırmak için CHP gerekli her adımı atacaktır."

CHP'DEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİNİN İSİMLERİ

Burcu Köksal / Afyonkarahisar
Mustafa Tuncer/ Amasya
Nihat Yeşil/ Ankara
Hüseyin Yıldız/ Aydın
Ahmet Akın/ Balıkesir
Mehmet Göker/ Burdur
Nurhayat Altaca Kayışoğlu/ Bursa
Erhan Aydın/ Bursa
Tufan Köse/ Çorum
Okan Gaytancıoğlu/ Edirne
Tacettin Bayır/ İzmir
Çetin Arık/ Kayseri
Fatma Kaptan Hürriyet/ Kocaeli
Ömer Fethi Gürer/ Niğde
Ünal Demirtaş/ Zonguldak

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