  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP’den Fransa’dan et ithalatına ağır eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransa ziyaretinde 5 bin 700 ton et ithalatı konusunda da anlaşma sağlanmasını eleştirerek, "Bu hükümet çiftçisini yoksulluğa terk eden bir hükümettir. Bu hükümet finansta, faiz lobilerinin, tarımda ise ithalat lobisinin hükümetidir" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-01-2018 18:05 - Güncelleme: 07-01-2018 18:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Aydın İl Kongresi’ne katıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tezcan, AK Parti Hükümeti’nin Fransa’dan yapacağı et ithalatını eleştirdi.

Tezcan, "Bu hükümet kendisini ithalat lobisine teslim etmiş bir hükümettir. Türkiye’de çiftçinin beli bükülmüş, tarımsal üretim yok olmuş, hayvancılık çökmüş. Bakliyat üretimi, buğday, pamuk, arpa gibi her şeyde gümrük vergisini sıfırlayıp bir avuç ithalatçıyı zengin eden, çiftçisinin de belini bükerek yoksulluğa terk eden bir hükümet var. Bu hükümet finansta faiz lobilerinin, tarımda ise ithalat lobisinin hükümetidir. Ne yazık ki çiftçinin hükümeti olmaktan söz etmek mümkün değildir. Fransa’ya gitti ve oradan 5 bin 700 ton parça et ithal edeceğini söylüyor. Türkiye’de hayvancılığı bitirdiler. Hayvancılık yapan çiftçi, kredi borcunu ödeyebilmek için hayvanlarını kasaba göndermek zorunda kaldı. Böyle bir tablo yarattınız şimdi de gidip Fransa’dan parça et alacaksınız. Fransa’dan alacağınız parça ete vereceğiniz parayı kendi Türk çiftçinize vermiyorsunuz. Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Fransa’dan şövalyelik nişanı aldı. Özellikle tarımla ilgili Fransız çiftçisine verdiği desteklerden dolayı şövalye nişanı verildi. Bunlar Fransız çiftçisini kurtarmak için şövalyelik nişanı alan ama kendi çiftçisini ölüme mahkum eden hükümetin temsilcileri" dedi.

"BU HÜKÜMET ÇİFTÇİ DÜŞMANIDIR"

Hükümeti çiftçi düşmanlığıyla suçlayan Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Tunus’a gitti. Orada da ’Zeytinyağı alacağız’ diye bir şey attı ortaya. Türkiye’de 170 milyon zeytin ağacı var. Zeytinlikleri yok edip, zeytinciyi yoksulluğa mahkum etmeye yemin etmiş bir Hükümet var. Gidip 70 milyon zeytin ağacı olan Tunus’tan, ’Zeytinyağı alacağım’ diyor. Türkiye’deki zeytinlikleri ise imar rantına talana açan kanunları çıkararak, dönüp dönüp meclisin önüne getiriyorlar. OHAL kararları ile yine zeytin alanlarını talan edecek düzenlemeleri getirip koydular. Bu hükümet çiftçi düşmanıdır. Bu hükümet ithalat lobisine teslim olmuştur. Çiftçiyi de ithalat lobisine teslim etmiştir. Samanın bile ithal edildiği bir tabloya Türkiye’yi getirdiler. Bu hükümet yabancı çiftçilerin menfaat ve haklarını koruma konusunda şövalyelik nişanını hak kazanmış bir hükümettir. Recep Tayyip Erdoğan’da bu konuda bayrağı düşürmemeye kararlıdır. Bu anlayıştan önümüzdeki dönem millet sandıkta bunun hesabını soracaktır."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP’den Fransa’dan et ithalatına ağır eleştiri haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Efe 07 Ocak 2018 21:45 En kotusu de neredeyse tum hayvanlar GDO ile besleniyorlar.Genetigi degistirilmis organizma (ben buna yem diyemem ).

    CEVAP YAZ 4 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat