CHP'den flaş Öztürk Yılmaz kararı!

CHP, Öztürk Yılmaz'ı Türkçe ezan söylemleri gerekçesiyle disipline sevk etti. Yılmaz, "Ezan Türkçe okunsun ben anlayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" demişti. Yılmaz ile birlikte disipline sevk edilen Gürsel Erol, "Bu kararı üzüntüyle karşılıyorum. Partiyle üyelik bağımızı kesebilirler ama, asla CHP'li kimliğimizi alamazlar" dedi

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programındaki Türkçe ezan sözleri nedeniyle disipline sevk edildi.

Yılmaz, Türkçe ezan okunması gerektiğini söyleyerek, "Ezan Türkçe okunsun ben anlayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" demişti.

Yılmaz'ın sözleri siyasiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

GÜRSEL EROL DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yılmaz'ın dışında, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da disipline sevk edildi. Erol'un 'izinsiz televizyon programına çıkmak' gerekçesiyle sevk edildiği belirtildi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin TBMM Grup Yönetim Kurulunca kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili, "Arkadaşlarımız bu konuyu daha detaylı değerlendirerek mutlaka hak, hukuk, adalet doğrultusunda karar vereceklerdir. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım. Her şartta ve koşulda CHP'nin kimliğini, onurunu, şerefini yaşamaktan hangi kararla karşı karşıya kalırsak vazgeçmeyerek siyasi mücadelemize CHP içerisinde devam edeceğimizi belirtmek isterim." dedi.