CHP'den flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın!

Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Toplumun yaşadığı travmalar ancak siyaset kurumunun el ele vermesi ile onarılabilir. Darbe girişiminin ülkemizin uluslararası alandaki imajına verdiği zararın giderilmesi için alınması gereken önlemler de öncelikle ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

dönemde Meclis'te kurulan darbe araştırma komisyonunda görev yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na verdiği önerge ile 15 Temmuz'un yeniden kurulacak komisyon tarafından araştırılmasını istedi. Tanrıkulu, “15 Temmuz 2016 tarihinde parlamenter demokrasimize karşı gerçekleştirilen kalkışmaya uzanan sürece sürükleyen olaylar ile bu darbe girişimi sonrasında demokrasimizin nasıl onarılması gerektiğinin araştırılarak, demokrasimize yönelik tehditlerin belirlenmesi ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla, 26. Dönemde TBMM'de araştırma komisyonu kurulmuş, kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayarak, komisyon raporunu hazırlamış ve komisyon raporu Meclisin seçim kararı alması nedeniyle kadük kalmıştır” ifadesini kullandı. Tanrıkulu, gerekçesi şöyle açıkladı:

SAMİMİ HESAPLAŞMA YAPILAMADI

“Darbeler Türkiye'nin sadece çağdaş demokrasiye ulaşma yolculuğunu duraksatmamış, o güne kadar elde edilen kazanımları da geriye götürmüştür. Darbelerin bedelini siyasi partilerle birlikte toplumun tüm kesimleri en ağır şekilde ödemiştir. Ne yazık ki, bugüne kadar darbelerle samimi bir şekilde hesaplaşılmamış, dönemsel siyasi çıkarlar bu amacın önüne konulmuştur. Türkiye’de hala 12 Eylül hukukun hakim olması darbelerle gerçek bir hesaplaşmaya gidilmediğinin en önemli göstergesidir.15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştiren kalkışma da darbelere zemin oluşturan iklimin ortadan kaldırılamadığı gerçeğini gözler önüne sermiştir.

SİYASET DE SORUMLUDUR

Kuşkusuz bu durumdan siyaset kurumu da sorumludur. Siyasi iktidarların özgürlükleri kısıtlayan, toplumu baskıyla şekillendirmeyi amaçlayan uygulamaları ülkedeki demokrasi kültürünün gelişmemesini beraberinde getirmiştir. Baskıcı anlayış, toplumu ayrıştırmadan beslenen siyasi kültürün kök salması darbelere zemin oluşturmuştur. Türkiye’nin hala darbe tehlikesiyle karşı karşıya olmasının en önemli nedenlerinin başında siyasi partilerin özeleştiri kültüründen yoksun olmaları gelmektedir.

ZEMİN OLUŞTURAN NEDENLER ARAŞTIRILMALI

Türkiye 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok önemli bir kavşak noktasına gelmiştir. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandırılması Parlamenter demokrasimizin bir zaferidir. Siyasi partilerimizin ve medyanın halkımızla birlikte sistemin arkasında durması sayesinde darbe girişimi başarısız kılınmıştır. Toplumun yaşadığı travmalar, ancak siyaset kurumunun el ele vermesi ile onarılabilir. Darbe girişiminin ülkemizin uluslararası alandaki imajına verdiği zararın giderilmesi için alınması gereken önlemler de öncelikle ele alınmalıdır. Özgürlüklerin önünü açan, Parlamento üzerindeki vesayet ve darbeye zemin oluşturan nedenlerin tespit edilmesi ile demokrasimizin onarılması noktasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi Yüce Meclisimizce ele alınması son derece önem taşımaktadır.”