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CHP'den Binali Yıldırım'ın istifa kararına ilk tepki

CHP'den Binali Yıldırım'ın istifa kararına ilk tepki

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Binali Yıldırım'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 00:27 - Güncelleme: 30-01-2019 00:27

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığı görevini bırakacağını açıklayan Binali Yıldırım'la ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, "Binali Bey! O koltukta oturduğun her saniye anayasayı ihlal suçuna devam ediyorsun. Bu işgalciliktir, aymazlıktır, suistimaldir." dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, canlı yayında belediye başkanlığı müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını belirterek, "Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım." ifadelerini kullandı. 

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını bırakıyor

 CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"BU İŞGALCİLİKTİR, AYMAZLIKTIR, SUİSTİMALDİR"

"O koltukta oturtmayız, Anayasayı çiğnetmeyiz dedik dinlemedi. Binali Yıldırım az önce istifa edeceğini açıkladı. Milletin aklıyla alay etmeye, Göz göre göre yalan söylemeye, Çamura yatmaya, değdi mi? Binali Yıldırım, "İstifa edeceğim ama zamanı var" Yani, "Anayasayı biraz daha çiğneyeyim ne olacak" diyor. Binali Bey! O koltukta oturduğun her saniye anayasayı ihlal suçuna devam ediyorsun. Bu işgalciliktir, aymazlıktır, suistimaldir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Merdane Kolu 30 Ocak 2019 00:35 Derhal istifa!........... Önünde yol açan motosikletli 2 Arkasında 4 Polis Polis Seçim yarışına kırmızı plakayla girilmez...........

    CEVAP YAZ 1 0
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KİMDİR ?
Özgür Özel
ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

24 Haziran 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekilliği görevini sürdüren Özgür Özel Manisa doğumlu. Özgür Özel aslen ise balkan göçmeni kökenli. Anneannesi Selan

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