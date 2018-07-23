CHP'den bedelli askerlik için yeni öneri!

Yüzbinlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlikte süre 21 gün oluyor! AK Partili Muş'tan bedelli askerlik açıklaması geldi. Muş, "Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. Şu anda 28 gün olan teklif görüşülüyor. 28 gün yerine 21 gün olmasını teklif edeceğiz." dedi.

Muş, firarilerin durumuyla ilgili soruya, "Bunlarla ilgili usul ve esasları TSK'ya bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP'DEN BEDELLİ YORUMU

Konuyla alakalı görüşlerini dile getiren CHP'li Bülent Kuşoğlu, ''Bedelli askerliği destekliyoruz. Gelire göre rakam belirlenmesini önereceğiz'' ifadelerini kullandı.