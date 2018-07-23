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CHP'den bedelli askerlik için yeni öneri!

CHP'den bedelli askerlik için yeni öneri!

Bedelli askerlik ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri '28 gün şartı'ydı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin 21 gün olarak revize edilerek komisyona sunulacağını açıkladı. CHP'den bedelli askerlik için rakam konusunda yeni bir öneri sunulucak.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 11:34 - Güncelleme: 23-07-2018 11:34

Yüzbinlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlikte süre 21 gün oluyor! AK Partili Muş'tan bedelli askerlik açıklaması geldi. Muş, "Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. Şu anda 28 gün olan teklif görüşülüyor. 28 gün yerine 21 gün olmasını teklif edeceğiz." dedi.

Muş, firarilerin durumuyla ilgili soruya, "Bunlarla ilgili usul ve esasları TSK'ya bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP'DEN BEDELLİ YORUMU
Konuyla alakalı görüşlerini dile getiren CHP'li Bülent Kuşoğlu, ''Bedelli askerliği destekliyoruz. Gelire göre rakam belirlenmesini önereceğiz'' ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • A. Kar 23 Temmuz 2018 11:48 İlle de bedelli eğitim yapılacaksa, yaz tatillerinde iş düzenini bozmadan 2 hafta yapılsın.

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