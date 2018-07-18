CHP'den bedelli askerlik açıklaması

CHP'den bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşündüklerini belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Söz verildi, sözün tutulması gerekir" ifadesini kullandı.
28 gün bedelli askerliği kimler yapmayacak işte muaf olanlar
Çalışanlar bedelli askerliği yıllık izinde yapıp tazminat alabilir mi?
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