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CHP'den Bahçeli'de sert yanıt! Bu kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'de sert yanıt! Bu kimsenin haddi değil

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki göstermişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Bahçeli'nin bu sözlerine yazılı bir açıklamayla karşılık verdi. Özel "Partimizin İzmir adayı üzerinden 12 Eylül darbesinde partimizin tutumunu ağzına almak ya da buradan Tunç Soyer’e dil uzatmak, hiç kimsenin haddi değildir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 16:11 - Güncelleme: 29-01-2019 16:11

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki göstermişti. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül savcısı olduğunu hatırlatan Bahçeli, İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olan Soyer için ''Ülkücüler kabul etmez'' demişti.

Bahçeli, ''12 Eylül'de herkesin üzerinde olumsuz kararları bulunan bir kişinin evladını sen İzmir’e aday gösteriyorsun. Tunç Soyer’in CHP adayı olmasını ülkücü kimliği taşıyan hiç kimse kabul edemez, onu belediye başkanı olarak görmez. Devrimci olan hiç kimse bunu kabul edemez. Kim kabul edebilir? 12 Eylül’ün bir avuç yandaşı bunu kabul eder" diye belirtmişti.

CHP'DEN YANIT: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Bahçeli'nin bu sözlerine yazılı bir açıklamayla karşılık verdi. Özgür Özel, "Bahçeli’ye bazı tarihi gerçekleri hatırlatma ihtiyacı hissetmekteyiz" derken, "Partimizin İzmir adayı üzerinden 12 Eylül darbesinde partimizin tutumunu ağzına almak ya da buradan Tunç Soyer’e dil uzatmak, hiç kimsenin haddi değildir" diye ifade etti.

BAHÇELİ'YE AĞIR SÖZLER: Özel, Bahçeli'ye çok ağır sözlerle yüklenirken, "Bizler eğer babalarının yaptıkları nedeniyle çocuklarını sorumlu tutmaya başlarsak, onların soyadları üzerinden siyaseti kurgularsak, halen siyasette bulunan ve babaları hakkında çeşitli iddia ve ithamlar olan onlarca ismi tartışmaya açarız. Bu durumun en çok Devlet Bahçeli’nin işine gelmeyeceği ortadadır" diye belirtti.

Tunç Soyer'den babası Nurettin Soyer ile ilgili ilk açıklama

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Yt 29 Ocak 2019 18:58 Haber eksik verilmis. Neden acaba?

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