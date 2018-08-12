CHP'de yeni MYK ilk kez toplanıyor

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona giderek bazı üyelerini değiştirdiği MYK, yarın ilk kez toplanacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona gittiği yeni Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın ilk toplantısı yapılacak.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde başlayacak.
Yeni Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın toplantıya ilişkin açıklaFma yapması bekleniyor.
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