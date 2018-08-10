Erdoğan canlı yayında dolarla ilgili açıklamalar yapıyor: 'Doları TL'ye çevirelim'... haberin devamı için tıklayın »
Rekor kırıp 6.49'u gören dolar 5.90'lar civarında geziyor! EURO ise 6.85'den satılıyor. Altın fiyatları da... haberin devamı için tıklayın »
Türkiye'nin kilitlendiği Berat Albayrak'ın basın toplantısı başlıyor! Dolar ve euro için alınan karar ne? haberin devamı için tıklayın »
24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yenilendi.
Parti Sözcüsü Fait Öztrak, Parti Genel Sekreter Akif Hamzaçebi oldu. Kılıçdaroğlu'nun mevcut MYK'daki birçok ismi değiştireceği belirtilmişti.
İşte CHP yeni MYK listesi...- Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü: Faik Öztrak
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN CHP'de yeni MYK belirlendi İşte Kılıçdaroğlu'nun A takımı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER