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CHP'de yeni MYK belirlendi İşte Kılıçdaroğlu'nun A takımı

CHP'de yeni MYK belirlendi İşte Kılıçdaroğlu'nun A takımı

Seçim sonrası Kurultay tartışmalarından bir türlü çıkamayan CHP'den bir son dakika kararı geldi. CHP, parti yönetiminde ‘değişiklik' yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. İşte yeni MYK listesi:

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 14:00 - Güncelleme: 10-08-2018 14:56

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yenilendi.

Parti Sözcüsü Fait Öztrak, Parti Genel Sekreter Akif Hamzaçebi oldu. Kılıçdaroğlu'nun mevcut MYK'daki birçok ismi değiştireceği belirtilmişti.

İşte CHP yeni MYK listesi...

- Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü: Faik Öztrak
- Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi
- Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
- Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı
- Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
- Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
- AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
- Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
- Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
- Gençlik Politikaları: Yunus Emre
- Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
- Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
- İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
- İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
- İşçi Sendikaları - Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
- İşveren Sendikaları / Kuruluşları - Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
- Kadın Politikaları: Lale Karabıyık
- Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal
DEĞİŞİM MYK'YLA SINIRLI KALMAYACAK: CHP'deki değişimin MYK ile sınırlı kalmayacağı, disiplin konusunda da sert adımlar atılacağı belirtildi. Tartışma sürecinde partinin yıpratıldığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu özellikle imza sayıları üzerinden yanıltanlar hakkında disiplin sürecini başlatacağı öğrenildi.
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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Abidin 10 Ağustos 2018 15:09 Dolar olmuş 10-tl CHP li hala koltuk derdinde. :D

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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