CHP'de yeni MYK belirlendi İşte Kılıçdaroğlu'nun A takımı

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yenilendi.

Parti Sözcüsü Fait Öztrak, Parti Genel Sekreter Akif Hamzaçebi oldu. Kılıçdaroğlu'nun mevcut MYK'daki birçok ismi değiştireceği belirtilmişti.

İşte CHP yeni MYK listesi...

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