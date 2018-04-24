CHP'de vekillik için başvurular başlıyor

CHP'de milletvekilliği başvuruları başlıyor. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, başvuruların 30 Nisan'da başlayacağını ve 7 Mayıs'ta sona ereceğini söyledi.

CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklama yapan Bülent Tezcan, milletvekillerinin tüm seçim çevrelerinde merkez yoklamasıyla belirleneceğini söyledi. İşte Tezcan'ın milletvekilliği adaylığıyla ilgili açıklaması:

"Milletvekili aday saptama yöntemlerinde, Türkiye'de tüm seçim çevrelerinde merkez yoklamasıyla milletvekili adaylarının saptanmasına yine oy birliğiyle karar verdi. Milletvekili adaylık müracaatları 30 Nisan'da başlayacak, 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Adaylık müracaatları ve bu süreç içerisinde seçime kadar yapılacak diğer bütün işlemler konusunda yine PM oy birliğiyle Genel Başkanımıza yetki vermiştir."