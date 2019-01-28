CHP'de toplu istifa: Bu adayla seçimi kazanma şansımız yok

CHP İstanbul ilçe adayları teşkilatta depreme yol açtı. CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde Alper Yeğin'in Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmemesini eleştirdi. Kurul üyeleri, toplu olarak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

İstifa kararını CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Sevgi Aksu yaptığı açıklama ile duyurdu. "Genel merkezin hak, hukuk ve adalet anlayışı ile emeğe ve örgüte yeterince değer vermemiş olması ile sonuçlanmıştır" diyen Aksu sözlerine şöyle devam etti:

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"Bizler, Sancaktepe ilçe başkanlığı ve yönetimi olarak yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi için bir önceki ilçe başkanımız ve aday adayımız Alper Yeğin ile birlikte gecemizi gündüzümüze katarak Sancaktepe'de yerel seçimleri alabilmek için emek verdik. Sancaktepe'de şu anda atanan adayımız ile seçimi alma şansımızın hiç olmadığını çok net bir şekilde ne yazık ki görüyoruz. Ancak 2014 yılında yapılan hataların genel merkez tarafından tekrarlanmış olduğunu da izliyoruz. 2014 yılında seçimi alamamış olan ve beş yılda bir partiye uğrayan bir adayın bölgecilik, kökencilik ve mezhepçilik gerekçeleri ile tekrar aday olma talebinin genel merkez tarafından kabul görmesi hatasıdır. Yine aynı şekilde bu adayımızın atanmış olması genel merkezin hak, hukuk ve adalet anlayışı ile emeğe ve örgüte yeterince değer vermemiş olması ile sonuçlanmıştır. Bu da bizim Sancaktepe ilçe başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almamıza sebep olmuştur."