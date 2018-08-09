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CHP'de toplu istifa! 'Bile bile lades' deyip ayrıldılar

CHP'de toplu istifa! 'Bile bile lades' deyip ayrıldılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken CHP Kandıra İlçe Örgütü’nün yönetim kurulu üyeleri ‘seçimlerde başarısızdık’ diyerek istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 13:53 - Güncelleme: 09-08-2018 13:53

İstifa metninde parti yönetiminde değişim vurgusu yapıldı ve "Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak geçici bahaneler bulup hiçbir şey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir." denildi.

İstifa dilekçelerini bugün İl Başkanlığına sunacaklarını ifade eden Eyisabuncular, şöyle konuştu:

"Seçimlerde yurt genelindeki başarısızlık yadsınamaz boyutta, Kocaeli ve ilçelerdeki başarısızlık ortadadır. Kandıra ilçe seçimlerde başarısız olmuştur. Bu başarısızlık üyenin, delegenin, mahalle temsilcisinin, il delegelerinin ve ana kademe yöneticilerinin paylaşması ve sorgulaması gereken bir durumdur. Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak, geçici bahaneler bulup hiçbir şey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir. Kandıra ilçe örgütü kısa süre önce örgütün ortak kararıyla değişim için olağanüstü kurultaya imza vermiştir. Değişimin gereğini gören ve önerenlerin yer işgal etmeye devam etmesi de abestir. Kişisel hesaplar içinde bulunmayan ve ülke ikbalini şahsi ikballe karıştırmayan Kandıra ilçe örgütü bu konuda hassas davranmış ve gereğini yapmıştır. Kandıra ilçe örgütü olarak, kadın kolları ilçe yönetimiyle aldığımız ortak karar doğrultusunda yönetimden istifa ettik."

BİLE BİLE LADES

Partinin yıllanmış kadrolardan kurtulması, defalarca görev almış, vizyonu tükenmiş, toplamda kalite ruhundan uzaklaşmış kronik kişilerle yola devam etmesinin mümkün olamayacağını aktaran Eyisabuncular, yenilenmiş parti tüzüğünün, yeni yüzler ve adamcılıktan arınmış bağımsız örgütlere yol göstereceğine inandığını kaydetti.

Eyisabuncular, mevcut kadrolarla devam etmenin yerel seçimlerde "bile bile lades" demek olacağını ve sonuçların hezimet olacağını sözlerine ekledi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 14:21 Hazine'de nakit kalmadı Devletin kasası tam takır kuru bakır.

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