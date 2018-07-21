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CHP'de tartışma büyüyor! 'Korku dağları sarmış'

CHP'de tartışma büyüyor! 'Korku dağları sarmış'

CHP'nin Bolu Milletvekili Tanju Özcan, kurultay sürecindeki partisine sitem etti. Özcan, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Korku dağları sarmış" dedi ve zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 21:32 - Güncelleme: 21-07-2018 21:32

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Twitter’dan yaptığı açıklamda kurultay sürecinde imza veren delegelerin parti merkezi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Özcan, sosyal medyadan “Korku dağları sarmış” sözleriyle başlayan bir mesaj paylaştı ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Basında yer alan ‘delegelerin aranması’ haberlerinden sonra gelen açıklamanın sonunda “İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz” denildi.

İŞTE ÖZCAN’IN O MESAJI

“Korku dağları sarmış…hak hukuk adalet diyeceksin…Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin..işte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • onurlu ol 21 Temmuz 2018 22:42 kılıçdaroğlu ekibinide al git haketmiyorsun o koltuğu

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