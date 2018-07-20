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CHP'de taktik savaşları! Kaç delege imza verdi kim ne yapıyor?

CHP'de taktik savaşları! Kaç delege imza verdi kim ne yapıyor?

CHP'de olağanüstü kurultay kazanı kaynıyor... Muharrem İnce yanlısı muhalefet 540 imzayı aştıklarını açıklarken, Genel Merkez bu sayı 'imkansız' diyor... PEki gerçekte kaç imza toplandı?.. İmza verenler kendilerini Genel Merkez'den nasıl gizliyor?

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 10:25 - Güncelleme: 20-07-2018 10:25

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen parti içi muhalefet imza toplamaya başlamıştı. Toplanan imzalarla ilgili muhalefet ile Genel Merkez  arasında sürekli farklı rakamlar açıklanıyor. Gerçekte kaç imza  toplandığını ise neredeyse kelimenin tam anlamıyla kimse bilmiyor. Bunun arkasında ise kurultay delegelerinin uyguladığı gizlenme taktiğinde yatıyor. Genel Merkez  ise delegeyi imza vermekten uzak tutmak için tepkilerin hedefindeki Bülent Tezcan'ı geri çekip Tuncay Özkan'ı öne sürüyor. İşte CHP'deki imza ve taktik savaşlarının perde arkası.

CHP'de muhalefet kanadı dün akşam saatleri itibariyle 540 imzaya ulaştıklarını açıkladı. Ancak imza veren delegelerin isimleri açıklanmadı. Genel Merkez bir yandan o kadar imza toplanmadığını sayının çok daha düşük olduğunu açıklasa da bir yandan imza verenleri tespit etmek için harekete geçti. 

TEŞKİLATLARA KİM İMZA VERDİ TELEFONU... Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın il başkanları ve Genel Merkez'e yakın milletvekillerini arayıp, kaç delegenin imza verdiğini bulmaya çalıştığı belirtiliyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Gerekçe olarak da 'Biz de bilelim delegenin ne düşündüğünü; eğer delege gerçekten istiyorsa görelim, yok istemiyorsa da algı yaratılmasının önüne geçelim' diye açıkladı" dedi.

GENEL MERKEZ'DEN 'TEZCAN'IN YERİNE ÖZKAN' TAKTİĞİ... Bülent Tezcan'ın iki günlük yoklaması sonrası imza sayısının 438’e vardığı bilgisine ulaşıldı. Bu rakamın "gerekli imzayı bulamayacaklar" algısını güçlendirmek için kamuoyuna açıklanması gerekiyordu. CHP yönetimi burada da bir başka taktiği devreye soktu. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'a milletvekili adaylarını belirleme sürecinde parti tabanında oluşan öfkenin imza verenleri daha da artıracağı endişesiyle açıklamanın tabanda daha sempatik bulunan Tuncay Özkan tarafından yapılması kararlaştırıldı Ve Tuncay Özkan imza sayısını 438 olarak açıkladı. 

GENEL MERKEZ İMZALARI NEDEN TAKİP EDEMİYOR?... Muharrem Sarıkaya hem muhalif kanada, hem de Genel Merkez yöneticilerine, “noter huzurunda kurultay talebinde bulunan delege sayısına ulaşmak bu kadar zor mu?” diye sordu ve edindiği bilgilere şöyle paylaştı:

GENEL MERKEZ ARAYIP İKNA EDERMİŞ... Geçmiş yıllarda delegeler imza verdikten sonra noterden bir kopyasının Genel Merkez’e yollanmasını istermiş. Bunun için de ek ücret ödermiş… Genel Merkez yönetimi de kendisine gelen imzalara bakıp, ikna edilebilecekler varsa arayıp geri çektirme yoluna gidermiş.

DELEGELER TAKTİK DEĞİŞTİRDİ... Bu kez delegeler yöntem değiştirmiş... Hem ek ödemede bulunmamak, hem de gelebilecek baskılardan kurtulmak için 3 nüsha halinde düzenlenen imzalı talep formundan birini notere bırakıp, diğerlerini Genel Merkez’e bizzat iletme yoluna gitmiş. Ama öncesinde de İnce ekibinin ilan ettiği WhatsApp numarasına bir kopyasının fotoğrafını yollamış. Gereken sayıya ulaşıldığında Genel Merkez’e iletilecekmiş.

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