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CHP'de sular durulmuyor bir istifa da Menemen'den

CHP'de sular durulmuyor bir istifa da Menemen'den

Parti Meclisi'nden çıkan karalar sonrası CHP'de sula durulmuyor. Marmaris İlçe teşkilatından sonra Menemen İlçe teşkilatı da başkanı ile birlikte istifa etti. Yönetimin gerekçesi ise genel merkezin önerdikleri adayı göstermemesi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 17:15 - Güncelleme: 28-01-2019 17:15

CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. 

Taklak, yaptığı açıklamada, 2004, 2009 ve 2014 yılında yapılan seçimlerde mevcut belediye başkanı Tahir Şahin'in rakiplerine fark attığını belirtti. 

Şahin'in, 2019 yerel seçimlerinde halkın ve örgütün baskısı üzerine yeniden aday adayı olduğu vurgulanan Taklak, Tahir Şahin'in hiçbir gerekçe gösterilmeden aday gösterilmediğini dile getirdi.

Taklak, şu ifadeleri kullanı:  "Yapılan bu haksızlığa tepkisiz kalmamız düşünülemezdi. Bu anlayış CHP'yi ne genelde ne yerelde iktidar yapmak istemiyor. Partimizi iktidar yapmama anlayışına anlam verememekteyiz. Genel Merkez tarafından gösterilen adayla başarılı olunamayacağının tespiti net olarak görülmektedir. Menemen Belediye Başkanlığını kaybetmek istemediğimiz için CHP İlçe Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz. Kaybeden değil, kazanan olacağız."

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  • Misafir 28 Ocak 2019 17:36 AÇLIK SINIRI 2008 LİRAYA ÇIKTI; ASGARİ ÜCRET ZAMMI SIFIRLANDI

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