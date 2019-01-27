CHP'de PM'ye sunulan aday listesi belli oldu

CHP'de aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu bazı iller için MYK'da görüşülen isimler Parti Meclisi'ne (PM) sunuldu. İşte il il CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM'ye sunduğu isimler;
Afyonkarahisar
Şuhut: Ekrem Özsoy
Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas
Boldavin Özburun: Uğur Koç
İhsaniye: Tunay Türkmen
Ağrı
Doğubeyazıt: Fesih Maral
Patnos: Lokman Çetin
Antalya
Akseki: Mustafa Kavaşoğlu
Kumluca: Mustafa Köleoğlu
Balıkesir
Ayvalık: Rahmi Gençer
Bandırma: Tolga Tosun
Erdek: Hüseyin Sarı
Altıeylül: Esin Balıbek
Bartın
Ulus Kumluca: Gülizar Saygın
Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız
Batman
Sason: Cuma Uçar
Bitlis
Mutki: Tahir Bakır
Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal
Burdur
Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce
Bursa
Osmangazi: Erkan Aydın
Diyarbakır
Eğil: Ahmet Aktay
Sur: Ramazan Eker
Edirne
Keşan: Şenol Yalı
Elazığ
Alacakaya: Nazmi Gürbüz
Arıcak: Mustafa Coşkun
Erzincan
Merkez Mercan: Fulya Ateşlenmek
Erzurum
Karayazı: Mahmut Han Koçak
İspir: Nafiz Aydın
Tekman: Sebahattin Uludağ
Aziziye: Aydın Söylemez
Karaçoban: Bekir Yılan
Aşkale: Cemal Karausta
Eskişehir
Beylikova: Tolga Savaş
Giresun
Güce: Mehmet Salih Bahadır
Keşap: Murat Bıçakçı
Hakkari
Yüksekova Esendere: Mithat Baran
Şemdinli Derecik: Suat Yüksel
Yüksekova: Peruz Çamlı
Merkez: Metin Koparan
Iğdır
Merkez Hoşhaber: Osman Toka
İstanbul
Adalar: Erdem Gül
Ataşehir: Boş bırakıldı
Avcılar: Hüseyin Aksu
Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Boş bırakıldı
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Cem Kara
Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
Fatih: Soner Özimer
Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
Güngören: İsmet Yaşar
Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
Kartal: Gökhan Yüksel
Pendik: Mehmet Salih Usta
Sancaktepe: Özgen Nama
Silivri: Özcan Işılar
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Halil Bozkurt
Şile: Ali Secaattin Güney
Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
Tuzla: Salim Gürsoy
Ümraniye: Cafer Aktürk
Üsküdar: Ahmet Kılıç
Zeytinburnu: Adil Emecan
Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
Sarıyer: Şükrü Genç
İzmir
Balçova: Mehmet Ali Çalkaya
Bayındır: Ufuk Sesli
Bergama: İdris Yavuzyılmaz
Beydağ: Feridun Yılmazlar
Bornova: Mustafa İduğ
Buca: Aydoğan Hepdemirgil
Büyükşehir: Mustafa Tunç Soyer
Çeşme: Ekrem Oran
Çiğli: Ali Engin
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Fatih Gürbüz
Gaziemir: Halil Arda
Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce
Karabağlar: Muhittin Selvitopu
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan
Karşıyaka: Cemil Tugay
Kemalpaşa: Rıdvan Karakayılı
Menderes: Mustafa Kayalar
Menemen: Serdar Aksoy
Narlıdere: Selim Utku Gümrükçü
Ödemiş: Mehmet Eriş
Seferihisar: Yelda Celiloğlu
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel
Torbalı: Ramazan İsmail Uygur
Urla: İbrahim Burak Oğuz
Bayraklı: Cevat Durak
Konak: Abdül Batur
Karaman
Sarıveliler: Muhitdin Türkan
Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy
Kars
Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ
Kastamonu
Seydiler : Halit Cesur
Kayseri
Hacılar: Gülay Talaslı
Tomarza: Osman Koç
Kırıkkale
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Merkez: Mehmet Tuna Soykan
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk
Konya
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
Kütahya
Çavdarhisar: Ali Okur
Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik
Manisa
Soma: Abdullah Saka
Mersin
Tarsus: Haluk Bozdoğan
Silifke: Mustafa Turgut
Mezitli: Neşet Tarhan
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Mut: Mehmet Saydam
Anamur: Durmuş Deniz
Bozyazı: Yüksel Kır
Muğla
Bodrum: Mehmet Kocadon
Fethiye: Ali Karaca
Marmaris: Muhammet Ali Acar
Seydikemer: İbrahim Ertürk
Muş
Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül
Hasköy: Nedret Paçal
Nevşehir
Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz
Ordu
Gürgentepe: İsa Yazıcı
Ulubey: Kani Ergün
Osmaniye
Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk
Düziçi Ellek: Nurettin Mart
Rize
Merkez: Ayhan Akyüz
Sakarya
Adapazarı: İsmail Kılıç
Pamukova: Hüseyin Eryiğit
Samsun
Atakum: Cemil Deveci
Şanlıurfa
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Birecik: Hüseyin Kıran
Şırnak
Uludere Şenoba: Sabri Babat
Trabzon
Sürmene: Kemal Küçükalli
Van
İpekyolu: Sinan Solmaz
Yozgat
Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy
Sorgun Doğankent: Ali Erciyas
Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman
Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran
Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik
Zonguldak
Ereğli: Halil Posbıyık
Merkez: Ali Uzun
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