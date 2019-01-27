CHP'de PM'ye sunulan aday listesi belli oldu

CHP'de aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu bazı iller için MYK'da görüşülen isimler Parti Meclisi'ne (PM) sunuldu. İşte il il CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM'ye sunduğu isimler;

Afyonkarahisar

Şuhut: Ekrem Özsoy

Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas

Boldavin Özburun: Uğur Koç

İhsaniye: Tunay Türkmen



Ağrı

Doğubeyazıt: Fesih Maral

Patnos: Lokman Çetin



Antalya

Akseki: Mustafa Kavaşoğlu

Kumluca: Mustafa Köleoğlu

Balıkesir

Ayvalık: Rahmi Gençer

Bandırma: Tolga Tosun

Erdek: Hüseyin Sarı

Altıeylül: Esin Balıbek

Bartın

Ulus Kumluca: Gülizar Saygın

Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız

Batman

Sason: Cuma Uçar

Bitlis

Mutki: Tahir Bakır

Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal



Burdur

Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce

Bursa

Osmangazi: Erkan Aydın

Diyarbakır

Eğil: Ahmet Aktay

Sur: Ramazan Eker

Edirne

Keşan: Şenol Yalı



Elazığ

Alacakaya: Nazmi Gürbüz

Arıcak: Mustafa Coşkun

Erzincan

Merkez Mercan: Fulya Ateşlenmek

Erzurum

Karayazı: Mahmut Han Koçak

İspir: Nafiz Aydın

Tekman: Sebahattin Uludağ

Aziziye: Aydın Söylemez

Karaçoban: Bekir Yılan

Aşkale: Cemal Karausta

Eskişehir

Beylikova: Tolga Savaş

Giresun

Güce: Mehmet Salih Bahadır

Keşap: Murat Bıçakçı

Hakkari

Yüksekova Esendere: Mithat Baran

Şemdinli Derecik: Suat Yüksel

Yüksekova: Peruz Çamlı

Merkez: Metin Koparan

Iğdır

Merkez Hoşhaber: Osman Toka

İstanbul

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir: Boş bırakıldı

Avcılar: Hüseyin Aksu

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Boş bırakıldı

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Silivri: Özcan Işılar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Halil Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Şişli: Fidan Aslan Eroğlu

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç

İzmir

Balçova: Mehmet Ali Çalkaya

Bayındır: Ufuk Sesli

Bergama: İdris Yavuzyılmaz

Beydağ: Feridun Yılmazlar

Bornova: Mustafa İduğ

Buca: Aydoğan Hepdemirgil

Büyükşehir: Mustafa Tunç Soyer

Çeşme: Ekrem Oran

Çiğli: Ali Engin

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Fatih Gürbüz

Gaziemir: Halil Arda

Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce

Karabağlar: Muhittin Selvitopu

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka: Cemil Tugay

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayılı

Menderes: Mustafa Kayalar

Menemen: Serdar Aksoy

Narlıdere: Selim Utku Gümrükçü

Ödemiş: Mehmet Eriş

Seferihisar: Yelda Celiloğlu

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel

Torbalı: Ramazan İsmail Uygur

Urla: İbrahim Burak Oğuz

Bayraklı: Cevat Durak

Konak: Abdül Batur



Karaman

Sarıveliler: Muhitdin Türkan

Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

Kars

Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ

Kastamonu

Seydiler : Halit Cesur

Kayseri

Hacılar: Gülay Talaslı

Tomarza: Osman Koç

Kırıkkale

Karakeçili: Salih Büyükkaya

Merkez: Mehmet Tuna Soykan

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

Konya

Çumra: Veli Harman

Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan



Kütahya

Çavdarhisar: Ali Okur

Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

Manisa

Soma: Abdullah Saka

Mersin

Tarsus: Haluk Bozdoğan

Silifke: Mustafa Turgut

Mezitli: Neşet Tarhan

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Mut: Mehmet Saydam

Anamur: Durmuş Deniz

Bozyazı: Yüksel Kır

Muğla

Bodrum: Mehmet Kocadon

Fethiye: Ali Karaca

Marmaris: Muhammet Ali Acar

Seydikemer: İbrahim Ertürk

Muş

Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül

Hasköy: Nedret Paçal

Nevşehir

Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

Ordu

Gürgentepe: İsa Yazıcı

Ulubey: Kani Ergün

Osmaniye

Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk

Düziçi Ellek: Nurettin Mart

Rize

Merkez: Ayhan Akyüz

Sakarya

Adapazarı: İsmail Kılıç

Pamukova: Hüseyin Eryiğit

Samsun

Atakum: Cemil Deveci

Şanlıurfa

Siverek: Fatih Mehmet Bucak

Birecik: Hüseyin Kıran

Şırnak

Uludere Şenoba: Sabri Babat

Trabzon

Sürmene: Kemal Küçükalli

Van

İpekyolu: Sinan Solmaz

Yozgat

Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy

Sorgun Doğankent: Ali Erciyas

Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman

Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran

Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik

Zonguldak

Ereğli: Halil Posbıyık

Merkez: Ali Uzun