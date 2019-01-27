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CHP'de PM'ye sunulan aday listesi belli oldu

CHP'de PM'ye sunulan aday listesi belli oldu

CHP'de aday belirleme sürecinde son viraja girildi. CHP'de yerel seçimlerde bazı illerde aday gösterilmesi düşünülen ve MYK'da görüşülen isimler Parti Meclisi'ne (PM) sunuldu.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 22:52 - Güncelleme: 27-01-2019 22:52

CHP'de aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu bazı iller için MYK'da görüşülen isimler Parti Meclisi'ne (PM) sunuldu. İşte il il CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM'ye sunduğu isimler;

Afyonkarahisar
Şuhut: Ekrem Özsoy
Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas
Boldavin Özburun: Uğur Koç
İhsaniye: Tunay Türkmen

Ağrı
Doğubeyazıt: Fesih Maral
Patnos: Lokman Çetin

Antalya
Akseki: Mustafa Kavaşoğlu
Kumluca: Mustafa Köleoğlu

Balıkesir
Ayvalık: Rahmi Gençer
Bandırma: Tolga Tosun
Erdek: Hüseyin Sarı
Altıeylül: Esin Balıbek

Bartın
Ulus Kumluca: Gülizar Saygın
Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız

Batman
Sason: Cuma Uçar

Bitlis
Mutki: Tahir Bakır
Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal

Burdur
Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce

Bursa
Osmangazi: Erkan Aydın

Diyarbakır
Eğil: Ahmet Aktay
Sur: Ramazan Eker

Edirne
Keşan: Şenol Yalı

Elazığ
Alacakaya: Nazmi Gürbüz
Arıcak: Mustafa Coşkun

Erzincan
Merkez Mercan: Fulya Ateşlenmek

Erzurum
Karayazı: Mahmut Han Koçak
İspir: Nafiz Aydın
Tekman: Sebahattin Uludağ
Aziziye: Aydın Söylemez
Karaçoban: Bekir Yılan
Aşkale: Cemal Karausta

Eskişehir
Beylikova: Tolga Savaş

Giresun
Güce: Mehmet Salih Bahadır
Keşap: Murat Bıçakçı

Hakkari
Yüksekova Esendere: Mithat Baran
Şemdinli Derecik: Suat Yüksel
Yüksekova: Peruz Çamlı
Merkez: Metin Koparan

Iğdır
Merkez Hoşhaber: Osman Toka

İstanbul
Adalar: Erdem Gül
Ataşehir: Boş bırakıldı
Avcılar: Hüseyin Aksu
Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Boş bırakıldı
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Cem Kara
Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
Fatih: Soner Özimer
Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
Güngören: İsmet Yaşar
Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
Kartal: Gökhan Yüksel
Pendik: Mehmet Salih Usta
Sancaktepe: Özgen Nama
Silivri: Özcan Işılar
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Halil Bozkurt
Şile: Ali Secaattin Güney
Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
Tuzla: Salim Gürsoy
Ümraniye: Cafer Aktürk
Üsküdar: Ahmet Kılıç
Zeytinburnu: Adil Emecan
Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
Sarıyer: Şükrü Genç

İzmir
Balçova: Mehmet Ali Çalkaya
Bayındır: Ufuk Sesli
Bergama: İdris Yavuzyılmaz
Beydağ: Feridun Yılmazlar
Bornova: Mustafa İduğ
Buca: Aydoğan Hepdemirgil
Büyükşehir: Mustafa Tunç Soyer
Çeşme: Ekrem Oran
Çiğli: Ali Engin
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Fatih Gürbüz
Gaziemir: Halil Arda
Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce
Karabağlar: Muhittin Selvitopu
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan
Karşıyaka: Cemil Tugay
Kemalpaşa: Rıdvan Karakayılı
Menderes: Mustafa Kayalar
Menemen: Serdar Aksoy
Narlıdere: Selim Utku Gümrükçü
Ödemiş: Mehmet Eriş
Seferihisar: Yelda Celiloğlu
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel
Torbalı: Ramazan İsmail Uygur
Urla: İbrahim Burak Oğuz
Bayraklı: Cevat Durak
Konak: Abdül Batur

Karaman
Sarıveliler: Muhitdin Türkan
Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

Kars
Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ

Kastamonu
Seydiler : Halit Cesur

Kayseri
Hacılar: Gülay Talaslı
Tomarza: Osman Koç

Kırıkkale
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Merkez: Mehmet Tuna Soykan
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

Konya
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

Kütahya
Çavdarhisar: Ali Okur
Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

Manisa
Soma: Abdullah Saka

Mersin
Tarsus: Haluk Bozdoğan
Silifke: Mustafa Turgut
Mezitli: Neşet Tarhan
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Mut: Mehmet Saydam
Anamur: Durmuş Deniz
Bozyazı: Yüksel Kır

Muğla
Bodrum: Mehmet Kocadon
Fethiye: Ali Karaca
Marmaris: Muhammet Ali Acar
Seydikemer: İbrahim Ertürk

Muş
Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül
Hasköy: Nedret Paçal

Nevşehir
Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

Ordu
Gürgentepe: İsa Yazıcı
Ulubey: Kani Ergün

Osmaniye
Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk
Düziçi Ellek: Nurettin Mart

Rize
Merkez: Ayhan Akyüz

Sakarya
Adapazarı: İsmail Kılıç
Pamukova: Hüseyin Eryiğit

Samsun
Atakum: Cemil Deveci

Şanlıurfa
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Birecik: Hüseyin Kıran

Şırnak
Uludere Şenoba: Sabri Babat

Trabzon
Sürmene: Kemal Küçükalli

Van
İpekyolu: Sinan Solmaz

Yozgat
Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy
Sorgun Doğankent: Ali Erciyas
Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman
Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran
Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik

Zonguldak
Ereğli: Halil Posbıyık
Merkez: Ali Uzun

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