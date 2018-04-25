CHP'de o yetki Kılıçdaroğlu'na verildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantıda, CHP Grubu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.
Toplantıya ilişkin, partiden açıklama yapılması bekleniyor.
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