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CHP'de muhalefet tarih verdi! Kurultay için...

CHP'de muhalefet tarih verdi! Kurultay için...

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin CHP'de olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini açıkladı. Tüzün, "İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 19:47 - Güncelleme: 23-07-2018 19:47

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İmza toplama işleminin devam ettiğini belirten Tüzün, "CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

"AMAÇ 625'İ GEÇMEK"

Tüzün, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.

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