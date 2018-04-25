CHP'de milletvekilleri seçim için toplandı

CHP Grup Genel Kurulu, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kapalı grup toplantısı, Parti Meclisi salonunda başladı.
İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Bugün bütün değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı adaylarının isminin Yüksek Seçim Kuruluna verilmesiyle ilgili yeteri kadar zaman var. Zannediyorum Cuma günü il başkanlarıyla bir toplantı yapılacak. Bütün bunların sonucunda yetkili parti organları karar verecek." ifadesini kullandı. CHP'nin kendi adayını çıkaracağını dile getiren Kesici, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun parti organlarında değerlendirileceğini kaydetti.
Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, partisinin kendi adayını çıkaracak bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine işaret etti. "Abdullah Gül'ün aday olacağı" iddialarına ilişkin soru üzerine Cihaner, şunları kaydetti: "Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olmaması gerekir, olamaz da zaten. Buna dair partiden açıklama da oldu. CHP kendi adayını kendi kadroları içerisinden çıkaracak birikime de kadro zenginliğine de sahiptir. Olsa olsa bizde 'kimi seçeceğiz' kaygısı olabilir. Hatta şurada rastgele girenlerden birisi, o adı geçenlerden daha iyi yapar bu işi."
İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Memlekette hayırlı işler olacaktır. Merak etmeyin. Yeter ki sabırlı olun. Büyük bir telaş var, telaş olmasın. Türkiye'nin partisi CHP olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz." dedi.
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