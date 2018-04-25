CHP'de milletvekilleri seçim için toplandı

Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, partisinin kendi adayını çıkaracak bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine işaret etti. "Abdullah Gül'ün aday olacağı" iddialarına ilişkin soru üzerine Cihaner, şunları kaydetti: "Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olmaması gerekir, olamaz da zaten. Buna dair partiden açıklama da oldu. CHP kendi adayını kendi kadroları içerisinden çıkaracak birikime de kadro zenginliğine de sahiptir. Olsa olsa bizde 'kimi seçeceğiz' kaygısı olabilir. Hatta şurada rastgele girenlerden birisi, o adı geçenlerden daha iyi yapar bu işi."