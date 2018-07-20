CHP'de kurultaya 34 imza kaldı iddiası! Kurultay ne zaman?

CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Kurultay yapılmasını isteyen Parti Meclisi (PM) üyelerinden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şu ana kadar toplanan imzaların 600'ü bulduğunu söyledi. Çelebi, kurultay için gerekli olan 634 imzanın gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. İmzalar bugün tamamlanırsa CHP en erken 11-12 Ağustos'ta olağanüstü kongre yapmak zorunda kalacak.

"Biz hepimiz yoldaşız. Kırıp dökmeden taleplerimizi bir şekilde ortaya koyacağız ve bence bu değişimi gerçekleştireceğiz" diyen Mehmet Ali Çelebi, "Değişim ile ilgili birçok başlığımız var. Cumhuriyetçi, halkçı, aydınlanmacı bir program gerekiyor. Bu programa kadro değişikliği eşlik etmeli" diye konuştu.

İMZALAR BUGÜN TAMAMLANIR... Delegelerin değişim için imza vermeyi sürdürdüğünü ve gerekli olan 634 imzanın bugün toplanacağını ileri süren Çelebi, değişimin gerçekleşmemesi halinde yerel seçimlerde hüsran yaşanacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

600 İMZA BİLE BİR MESAJ... "İmzalar 600'ü buldu. Bu bile büyük bir mesaj. Bir şekilde bu değişimin başlatılması elzem oldu. Bölünmeye gerek yok. Tabanın, halkın isteği belli. Halkta umut yaratacak bir değişime ihtiyaç var. Aksi takdirde yerel seçimler bizim için hüsran olur. O nedenle bunu bir an önce gerçekleştirmek gerekiyor. Ortak aklı ortaya çıkarmak gerekiyor."

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EN ERKEN TARİH 11-12 AĞUSTOS... Kurultay delegelerinin salt çoğunluğunun, yani yaklaşık 625 imzanın pazartesi genel merkeze teslim edilmesi durumunda, kurultay süreci resmen başlamış olacak. Bu durumda; Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde partiyi kurultaya götürmesi gerekecek. Kılıçdaroğlu’nun kurultay tarihini 15 gün önceden açıklamak zorunda olduğu düşünüldüğünde, kurultayın en erken 11-12 Ağustos en geç ise 1-2 Eylül tarihlerinde yapılması bekleniyor. İmzaların tesliminin pazartesi gününden sonraya kalması durumunda bu tarihler yeniden hesaplanacak.