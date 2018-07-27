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CHP'de kurultay tartışması büyüyor

CHP'de kurultay tartışması büyüyor

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün milletvekillerinin kurultay istemediklerine dair bildiride imza bulunmadığı yönündeki açıklamalarına Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan açıklama geldi. Özkoç, bu açıklamaların doğruyu yansıtmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 21:18 - Güncelleme: 27-07-2018 21:18

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Olağanüstü kurultay talebi sürecinde, doğru olmayan beyanlarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticilerini ve kurumsal kimliğini yıpratmanın, hiç kimseye faydası yoktur” dedi.

Özkan yazılı açıklama yaparak Bilecek milletvekili Yaşar Tüzün’ü yalanladı. Özkoç,”CHP Olağanüstü Kurultay talebiyle ilgili Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tüzün’ün bugün saat 17.00 itibariyle yaptığı basın toplantısında, olağanüstü kurultay istemediğini beyan eden CHP milletvekillerinin bildirisine yönelik, ‘129 milletvekilinin imzası yoktur’ açıklaması, doğru olmayan, kamuoyunu ve partililerimizi yanıltmaya yönelik bir ifadedir. Milletvekillerimizin iradesine yönelik büyük bir saygısızlıktır. Hiçbir milletvekilimiz bunu hak etmemektedir” ifadelerini kullandı.

129 milletvekilinin bizzat destek beyanları alınarak açıklama yapıldığını ifade eden Özkoç, “Bildiride imzası bulunan milletvekillerimiz dışında, özel konumları gereği Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ve Deniz Baykal ile irtibat kurulmamıştır. Ayrıca CHP Meclis grubunda yer alan diğer 12 milletvekili arkadaşımızın kamuoyuyla paylaştıkları görüşleri açık olduğu için kendileriyle de temasa geçilmemiştir. Olağanüstü kurultay talebi sürecinde, doğru olmayan beyanlarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticilerini ve kurumsal kimliğini yıpratmanın, hiç kimseye faydası yoktur” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • KURULTAY YAPILMALIDIR. 27 Temmuz 2018 22:37 NE YANİ BİAT MI EDİLSİN,TÜZÜK DIŞINA MI ÇIKILMIŞ,KURULTAY İÇİN İMZA TOPLANIYOR KARŞI TARAF TA DİRENİŞE GEÇTİ,AMA DEMOKRASİ KAZANACAK,ÇÜNKÜ CHP ATATÜRKÜN PARTİSİDİR,KOLAY TESLİM OLMAYIZ.DOĞRUSU İSTİFAYDI,İŞTE O ZAMAN ALKIŞLADIK..

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